به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ظهر امروز (چهارشنبه) در نشست ریاست سازمان ملی استاندارد ایران با جمعی از فعالان اقتصادی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی گفت: هدف سازمان این است که مصرف‌کننده با مشاهده نشان استاندارد روی کالا، از کیفیت محصول اطمینان خاطر داشته باشد.

وی در نشست با فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: اگر مصرف‌کننده یک‌بار محصولی را خریداری کند و کیفیت مناسبی نداشته باشد، احتمال اینکه دوباره سراغ همان برند برود کاهش می‌یابد و این موضوع درباره محصولات ایرانی نیز صدق می‌کند؛ بنابراین حفظ کیفیت کالا، علاوه بر حقوق مصرف‌کننده، برای اعتبار برند ایرانی و جایگاه کشور در بازارهای صادراتی اهمیت دارد.

انصاری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای موجود بر بخش تولید افزود: امروز بیش از گذشته به همت و همراهی بخش خصوصی نیاز داریم و سازمان ملی استاندارد نیز تلاش می‌کند با شناسایی نقاط قوت و ضعف، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های کشور را فراهم کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران یکی از رویکردهای مهم این سازمان را حمایت از صادرات و تسهیل فرآیندهای تجاری عنوان کرد و گفت: در مرزها به دنبال تسریع صادرات و تسهیل امور صادرکنندگان هستیم، اما این حمایت باید از صادرکنندگان و تولیدکنندگان قانونمدار صورت گیرد.

وی تأکید کرد: تولیدکننده‌ای که محصول باکیفیت تولید می‌کند باید بیشتر دیده شود، اما نباید اجازه داد برخی افراد با کاهش کیفیت یا تخلف، اعتبار تولیدکنندگان قانونمدار و نام ایران را خدشه‌دار کنند.

انصاری همچنین بر ظرفیت بالای بخش خصوصی برای همکاری با سازمان ملی استاندارد تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی می‌توانند در شناسایی واحدهای مشکل‌دار، بازرسی‌ها و اجرای وظایف نظارتی در کنار سازمان ملی استاندارد قرار گیرند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در مرز اینچه‌برون، بر توسعه آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی در این منطقه تأکید کرد و افزود: ظرفیت بسیار خوبی برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه آزمایشگاه و شرکت‌های بازرسی وجود دارد و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند به رونق اقتصادی استان کمک کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: گواهی صادرشده از سوی آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی دارای صلاحیت سازمان ملی استاندارد، در چارچوب سازوکارهای بین‌المللی می‌تواند مورد پذیرش کشورهای عضو نهادهای بین‌المللی اعتباردهی قرار گیرد و این ظرفیت فرصت مناسبی برای توسعه خدمات فنی و آزمایشگاهی در استان است.

انصاری بر ضرورت نیازسنجی پیش از سرمایه‌گذاری در حوزه آزمایشگاهی تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی باید پیش از ایجاد آزمایشگاه، نیازهای استان، کشور و بازار منطقه را شناسایی کند تا سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با نیاز واقعی انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره استانداردهای اجباری اظهار کرد: در برنامه‌های تحولی سازمان که از سال گذشته آغاز شده، به دنبال آن هستیم که استانداردهای اجباری را به سمت مقررات فنی حرکت دهیم؛ رویکردی که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز مبنای تنظیم تجارت قرار گرفته است.

انصاری خاطرنشان کرد: در تجارت بین‌المللی باید تعارض میان استانداردهای کشورها تا حد امکان برطرف شود، زیرا ممکن است کالایی استانداردهای کشور تولیدکننده را داشته باشد اما به دلیل تفاوت الزامات فنی، امکان ورود آن به بازار کشور مقصد فراهم نشود.

وی گفت: بخش قابل توجهی از این مسیر طی شده و برای ادامه آن نیز به همراهی بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی نیاز داریم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین با اشاره به برخی مشکلات صادراتی صنایع دستی و مصنوعات نقره، بر هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع تأکید کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد آماده همکاری برای حل مشکلات و تسهیل صادرات این محصولات است.