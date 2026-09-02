به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «سرزمین فرشتهها» به نویسندگی و کارگردانی بابک خواجهپاشا و تهیهکنندگی منوچهر محمدی در ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم سلیمانیه با دیگر آثار راهیافته به رقابت خواهد پرداخت.
ششمین دوره این رویداد سینمایی از ۹ تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۸ تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۵) در شهر سلیمانیه کشور عراق برگزار میشود.
«سرزمین فرشتهها» محصول مشترک موسسه تصویرشهر و سازمان سینمایی سوره، با رویکردی بینالمللی، روایتی انسانی از جنگ و بحران در غزه را به تصویر میکشد.
جشنواره بینالمللی فیلم سلیمانیه یکی از رویدادهای سینمایی مهم در کردستان عراق است که هرساله با حضور فیلمهایی از کشورهای مختلف جهان برگزار میشود و بستری برای نمایش و معرفی آثار سینمایی منطقه و جهان و تقویت ارتباط میان سینمای کردستان و جریانهای بینالمللی سینما فراهم میآورد.
این فیلم سینمایی پیش از این در بیستودومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مسلمانان کازان در شهر کازان، به نمایش درآمده بود.
پخش بینالملل «سرزمین فرشتهها» برعهده مرکز بینالملل سوره است.
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