به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی در پاسخ به سئوالی در رابطه با دیپورت 150 زائر ایرانی از عربستان به دلیل ویزای جعلی گفت: در رابطه با زائرانی که به خاطر ویزای غیر واقعی دچار مشکل شده اند باید اشاره کنم بر اساس توافقاتی که با عربستان صورت گرفته، زائران باید روادید خود را از سازمان حج دریافت کنند.

وی افزود: تعداد زیادی از شهروندان به انتظارمی نشینند تا نوبت آنها با عزیمت به حج فرا برسد و صحیح نیست خارج از روال سازمان حج تلاش کنند روادیدی اخذ کنند که در این مسیر دچار مشکلاتی شوند.

مهمانپرست اضافه کرد: تا جایی که ما مطلع شدیم روادید تعدادی از افراد درست نیست و معلوم است شبکه ای برای آنها ویزای جعلی صادر کرده که جزئیات آن دردست بررسی است.وی گفت: تعدادی از این افراد به این برگردانده شده اند و بقیه نیز منتظرند با اولین پرواز برگردند.

وی در عین حال گفت: این مسئله مختص زائران ایرانی نیست.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با تمدید ممنوعیت پرواز از بحرین به ایران و عراق توسط رژیم آل خلیفه گفت: در بحرین هیچ اتفاق جدیدی که نشان دهنده رویکرد جدید در خصوص مطالبات مردم باشد، مشاهده نکردیم.

مهمانپرست گفت: ماهمچنان توصیه می کنیم که راه درست اقتدارکشورها شنیدن مطالبات مردم وپاسخ دادن به آن است وسرکوب خشن مردم و مطالبات، وضعیت را پیچیده تر می کند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: تا تغییر جدی در نوع افراد با مردم مشاهده نشود، فکر نمی کنیم اتفاق جدیدی هم مشاهده شود.

سخنگوی وزارت خارجه درپاسخ به سئوالی درباره هشدارهای چین وروسیه به آژانس درباره گزارش ماه آینده مدیر کل آژانس، تصریح کرد: همین زمزمه هایی که دررابطه با گزارش آینده مدیرکل آژانس شنیده می شود، نشان دهنده این است که از گزارشی که هنوز منتشر نشده استفاده سیاسی و تبلیغاتی می شود.

وی گفت: کشورهای مستقل عضو آژانس مایل نیستند که این نهاد به جای جایگاه حقوقی، اسیر دست قدرت های بزرگ باشند و این مواضع چین و روسیه در جهت تقویت جایگاه حقوقی نهادهای بین المللی است.

خبرنگاری در رابطه با شکایت شهرداری تهران از سفارت انگلیس سئوال کرد که مهمانپرست در این باره گفت: در رابطه با شکایت شهرداری تهران نسبت به باغ قلهک که در اختیار سفارت انگلیس است، پرونده به دستور شهرداری به قوه قضائیه ارسال شده و بررسی می شود و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، با آن برخورد خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال دیگری درباره با اقدامات صورت گرفته در مورد بازگشت خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی که بعد از تخلف مالی اخیر به کانادا رفته است سئوال کرد که مهمانپرست گفت: پرونده در قوه قضاییه در دست بررسی است و ما به عنوان دستگاه سیاست خارجی رأساً اقدامی نمی کنیم و اگر قوه قضاییه به این نتیجه برسد که باید از طریق نهادهای بین المللی اقدامی شود و وزارت خارجه وظیفه مشخصی برایش تعریف شود ما آن را دنبال خواهیم کرد.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در رابطه با عضویت فلسطین در یونسکو گفت: برای اولین بار فلسطین به عضویت یونسکو درآمد و این حرکت نمادی از موج حمایت از حقوق مردم فلسطین در سطح جهانی است که با رأی قاطع کشورهای مختلف این عضویت محقق شد.

وی تأکید کرد: این در حالی بود که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی همچنان با حقوق ملت فلسطین مخالف می کند و آمریکا تهدید کرده به خاطر عضویت فلسطین سهم خود را از هزینه های یونسکو کاهش خواهد داد.

وی توصیه کرد: بهتر است مقامات آمریکایی و برخی کشورهای غربی پیش از این آبروی خود را در حمایت از صهیونیست هزینه نکنند.

سخنگوی وزارت خارجه درپاسخ به سئوالی درباره نامه اشتون به جلیلی درباره مذاکرات 5 به علاوه 1 گفت: نامه اشتون توسط هیئت ایرانی و به سرپرستی آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است و در رابطه با اصل گفتگو، زمان و مکان و محتویات آن تبادل نظر صورت می گیرد که هنوز چیزی اعلام نشده است.

مهمانپرست دررابطه با حضور ایران دراجلاس بن و استانبول نیز گفت: بررسی کشور ما در رابطه با اجلاس بن 2 و استانبول ادامه دارد و مذاکرات خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه این نشست ها باید منجر به احقاق حقوق مردم افغانستان شود گفت: باید اداره این جلسات توسط مقامات افغانستان باشد و نقش جایگاه کشورهای منطقه ای برای حل بحران ها مشخص باشد که طرفین به این نتیجه رسیده اند که حضور ایران در این نشست ها می تواند تأثیرگذار باشد.

وی گفت: درخواست افغان‌ها این است که ایران در این اجلاس شرکت کند و کشور ما به احتمال زیاد در نشست استانبول حضور خواهد داشت که سطح حضور بعد از تعیین شدن اعلام خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه در آغاز این نشست خبری ضمن تبریک فرا رسیدن عید قربان 13 آبان روز دانش آموز و روز جهانی مبارزه با استکبار را گرامی داشت.