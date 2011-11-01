به گزارش خبرنگار مهر، هیئت علمی سومین فصل از پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران در سال 90 با موضوع "نمایشنامه های دینی با رویکرد نوین" مشخص شد. بهزاد فراهانی، حمیدرضا نعیمی و ایوب آقاخانی اعضای این هیئت علمی هستند.



این هیئت کار بررسی 60 طرح از استان‌های مختلف را آغاز کرده‌اند که به زودی نتیجه اعلام خواهد شد. بعد از اعلام نتیجه فرآیند نگارش نمایشنامه‌های این فصل از سوی هنرمندان مقیم در شهرستان‌ها آغاز می‌شود.



نمایشنامه‌نویسان علاقه‌مند می‌توانند از طریق وب‌سایت رسمی این پروژه به نشانی www.4fasltheatre.com اطلاعات مورد نظر خود را کسب کنند.