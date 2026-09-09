به گزارش خبرگزاری مهر، نشست پیگیری مسائل و مشکلات شهر جورقان ظهر چهارشنبه با حضور حمیدرضا حاج‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس، مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، فرماندار شهرستان همدان و جمعی از مسئولان برگزار شد و در این نشست مسائل و مشکلات حوزه ورزش این شهر مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این نشست به منظور تکمیل و بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی شهر جورقان تا پایان سال جاری، مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان از محل اعتبارات توازن، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان، فرمانداری شهرستان همدان از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان مبلغ پنج میلیارد تومان و اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان از محل اعتبارات ۲۷ درصد مبلغ پنج میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه اختصاص دهد.

همچنین مقرر شد اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان به‌همراه ظرفیت خیرین شهر جورقان پیگیری‌های لازم برای تامین اعتبار و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده این پروژه از جمله دیوارکشی مجموعه از محل اعتبارات داخلی و کمک‌های خیرین را انجام دهند.

در بخش دیگری از این نشست موضوع تکمیل سالن کشتی شهر جورقان نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان از محل اعتبارات در اختیار، نسبت به تامین اعتبار و تکمیل این سالن اقدام کند.

این تصمیمات در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهر جورقان و فراهم‌کردن زمینه دسترسی ورزشکاران و جوانان این منطقه به فضاهای ورزشی مناسب اتخاذ شد.