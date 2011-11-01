به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام علی محمدی روز سه شنبه در حاشیه نشست خبری هفته ولایت در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اظهارات اخیر دادستان تهران مبنی بر اینکه در امامزاده زید تهران موقوفه خواری صورت نگرفته است، افزود: این پرونده همچنان توسط سازمان اوقاف در حال پیگیری است و بزودی اخبار خوشی از نتایج نهایی موقوفه خواری بزرگ در پایتخت اعلام می شود.

وی گفت: برای نجات موقوفات کشور از چنگال موقوفه خواران نیاز به اتحاد و هماهنگی دستگاه قضائی، امنیتی، رسانه ها، سازمان ثبت و حفاظت اطلاعات داریم که در این سالهای اخیر اقدامات خوبی انجام شده است.

محمدی در پاسخ به پرسش دیگری از خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا بدون مجوز سازمان میزاث فرهنگی قبور تاریخی شیخ صدوق تخریب شده است افزود: این جزو حوزه اوقاف استان تهران است و من اطلاعی ندارم ولی متولی و نظارت در امامزادگان و برخی مساجد میان میراث و اوقاف مشترک است و ما در این زمینه مشکلاتی داریم.

رئیس سازمان اوقاف گفت: مشکلات میان میراث فرهنگی و اوقاف در استانها حل شده ولی در تهران هنوز حل نشده است. البته به دنبال تفاهمنامه ای هستیم تا حدود رعایت مسائل شرعی و حقوقی میان مشترکات اوقاف و میراث در امامزادگان و مساجد برطرف شود.

محمدی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بر خلاف اظهارات مسئولان اوقاف و بیانات مقام معظم رهبری هنوز آنطور که باید امامزاده ها به قطب فرهنگی تبدیل نشده است، اظهارداشت: این نیاز به اقدامات اولیه دارد. برخی از امامزادگان کشور هنوز زیرساخت مناسبی ندارند. در ضمن این طرح نیاز به بودجه دارد که متاسفانه مبلغ مختصری از بودجه سازمان به عمران و آبادانی منتهی می شود.

وی ادامه داد: همچنین نذورات و هدایای مردمی به امامزدگان هم کفاف نمی دهد زیرا 40 درصد درآمد در همان امامزاده و 30 درصد در بخش مدیریتی و 20 درصد هم هزینه فعالیتهای فرهنگی در همان امامزاده می شود.

رئیس سازمان اوقاف گفت: حتی ما پیشنهاد دادیم امامزادگانی که بنای فرسوده دارند در طرح بهسازی بافت فرسوده وارد شده و تسهیلات و اعتبارات خاصی برای نوسازی دریافت کنند ولی آقایان قبول نکردند.

محمدی در مورد کم بودن مبلغ اجاره بهای موقوفات در کشور افزود: این حقیقت دارد و این مبلغ اجاره بها بسیار کم است که البته در این مورد با توجه به ایجاد بانک جامع اطلاعات موقوفات کشور این مشکل هم برطرف می شود.