به گزارش خبرنگار مهر، چند روز بیشتر تا عید قربان و موسم افزایش تقاضا برای دام زنده و برخی اقلام کالایی خاص باقی نمانده است و این امر باعث بروز برخی نوسانات افزایشی یا کاهشی در قیمت برخی از کالاها شده است. در واقع، مکانیزم بازار که خود تعیین‌کننده روند قیمتی در بسیاری از کالاهایی است که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، سبب شده که قیمت برخی کالاهایی که با افزایش تقاضا و کاهش عرضه مواجه هستند، بالا رود و در مقابل، قیمت برخی کالاهایی که تقاضا برای آنها با تغییرات فصل رو به کاهش است نیز تقلیل یابد.

در این میان البته اگرچه هنوز موسم بازگشت حجاج فرا نرسیده است؛ اما بسیاری از خانواده‌هایی که چشم انتظار بازگشت اقوام خود از حج هستند، ترجیح می‌دهند که خریدهای خود را به قبل از پیک تقاضا منتقل کنند و به نوعی تا بازار در آرامش و تعادل به سر می‌برد، مایحتاج خود را تامین کنند.

برخی از کالاها نیز به طور طبیعی با تغییرات فصل و به خصوص بارندگی‌های اخیر با کاهش عرضه در بازار مواجه بوده‌اند به نحوی که بسیاری از کامیون‌هایی که باید این کالاها را از مبدا تولید به بازارهای مصرف می‌رساندند، در راه مانده‌اند و در عمل، با مشکلات فراوانی برای کالارسانی در بازار مواجه شده‌اند.

به هرحال، گشت و گذاری در بازار نوسان قیمتی خاصی را بر روی کالاهای اساسی و تره‌باری نشان می‌دهد که در برخی موارد افزایشی و در برخی موارد دیگر، کاهشی بوده است. به هرحال همه‌ساله با این تغییرات فصلی، قیمت در بازار ایران نوسان می‌کند که البته شاید طبیعی باشد، چراکه این انتظار در بسیاری از مردم نهادینه شده که باید تمامی اقلام و به خصوص از نوع میوه و تره‌بار را در تمامی فصول سال در اختیار داشته باشند که به هرحال، نوسانات عرضه خود باعث تغییرات قیمتی این کالاها خواهد شد.

جزئیات آخرین تغییرات قیمت کالاهای اساسی در بازار

هم اکنون قیمت ماست 1.5 کیلویی 2.5 درصد چربی 545 تومان، شیر معمولی 1025 تومان، شیر با ماندگاری 1100 تومان، پنیر 400 گرمی 1585 تومان، چای نیم کیلویی اعلاء 4885 تومان، نمک 700 گرمی 457 تومان، رب گوجه فرنگی 1925 تومان است.

همچنین قیمت هر بسته 800 گرمی لوبیا قرمز 2280 تومان، لپه 2300 تومان، لوبیا چیتی 2170 تومان، لوبیا سفید 2600 تومان، نخود 2250 تومان است.

در عین حال، آب‌لیمو 1760 تومان، روغن 800 گرمی مایع 1850 تومان، پودر دستی 550 تومان، پودر ماشینی 600 تومان، سس مایونز 460 گرمی 1750 تومان است.همچنین یک کیلوگرم برنج طارم 3105 تومان عرضه می‌شود.

بررسی بازار نشانگر این است که هر دست کله و پاچه گوسفندی 18700 تومان، مغز گوساله 4400 تومان، دل و جگر گوسفندی 10450 تومان، سیراب شیردان گوسفندی 3300 تومان است.

بازار گوشت نیز نسبت به هفته‌های گذشته در برخی اقلام با اندکی نوسان مواجه بوده است، به نحوی که هم اکنون یک کیلوگرم ران گوسفند بسته‌بندی‌شده 17340 تومان، سردست گوسفندی 16995 تومان، خورشتی گوسفندی 18290 تومان، گردن گوسفندی 11635 تومان، سردست گوسفندی بدون گردن 25490 تومان، قلوه گاه گوسفندی 8450 تومان، فیله گوسفندی 26970 تومان، راسته گوسفندی 21275 تومان، ماهیچه گوسفندی 18280 تومان است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم ماهیچه گوساله 1050 تومان، خورشتی گوساله 11هزار و 165 تومان، ران گوساله 11 هزار و 435 تومان، راسته گوساله 13450 تومان و قلوه‌گاه گوساله 7600 تومان است.

هر کیلوگرم مرغ منجمد 2950 تومان و هر کیلوگرم گوشت منجمد نیز 8450 تومان است. در عین حال، هر تن ماهی 170 گرمی 2700 تومان، ماکارونی فرمی 900 تومان و ماکارونی ساده 650 تومان است. قیمت هر کیلوگرم چرخکرده مخلوط نیز 11 هزار و 75 تومان است.