به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان اظهار داشت: از 85 هکتار اراضی زیر کشت زعفران در شهرستان مرند، طی سال گذشته 195 کیلوگرم زعفران استحصال گردیده است و محصول زعفران تولیدی این شهرستان، از نظر کیفیت بسیار عالی و مرغوب بوده و با تأثیر مثبت اقتصاد مبتنی بر کشاورزی این منطقه باعث ایجاد و ازدیاد اشتغال و افزایش در آمد بهره برداران گردیده و اثرات مثبتی بر اقتصاد کشاورزی شهرستان داشته است.

وی از افزایش سطح زیرکشت زعفران به لحاظ شرایط آب و هوایی و نیاز کم آبی این محصول در سالهای اخیر در استان آذربایجان شرقی خبرداد و گفت : امسال برای اولین بار پیاز زعفران در شهرستان مرند تولید و در بین متقاضیان کشت این محصول در استان توزیع گردید که 13 هکتار نسبت به سال گذشته در کل استان افزایش یافته است.

محمدیان از افزایش سطح زیر کشت زعفران در اراضی مستعد استان در سه سال گذشته بصورت الگویی خبر داد و تصریح کرد: سازگاری این محصول در 17 شهرستان استان به لحاظ شرایط آب و هوایی به نتیجه رسیده و جز شهرستانهای سراب، بستان آباد و هریس توسعه کشت این محصول در همه شهرستانهای استان توصیه می شود.

وی با اشاره به افزایش 115 هکتاری سطح زیر کشت زعفران در اراضی زراعی استان خبر داد و اظهار داشت: سطح زیر کشت نسبت به سال گذشته 13 هکتار افزایش نشان می دهد که با متوسط تولید 4 کیلو گرم سرگل زعفران در هکتار پیش بینی می شود از مزارع بارور زعفران بیش از 200 کیلوگرم محصول برداشت شود.

جشنواره زعفران توسط سازمان جهادکشاورزی استان، فرمانداری و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مرند و شهرداری شهرجدید بناب و با مشارکت شهرداری مرند و شرکت ها و تشکلهای بخش خصوصی روز یک شنبه 15 آبان ماه جاری ساعت 9 صبح در سالن ورزشی شهرجدید بناب برگزار می گردد.