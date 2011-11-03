ابهت اقتصادی آمریکا دیگر مثل سابق نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکترمحمدحسن قدیری ابیانه شامگاه چهارشنبه در جلسه مناظره با دکتر صادق زیباکلام تحت عنوان "دنیای بدون آمریکا؛ واقعیت یا توهم" افزود: زمانی دلار تنها واحد پول بین المللی بود ولی در حال حاضر این طور نیست چرا که ابرقدرتهای جدیدی در حال شکل گیری هستند.

قدیری ابیانه با بیان اینکه در حال حاضر آمریکا بیش از 14هزار دلار بدهی دارد، ابراز کرد: این میزان بدهی آمریکا برابر بیش از 250 سال اوج درآمد نفتی ایران است.

وی ادامه داد: طبق پیش بینی های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تظاهرات کشورهای عربی به غرب نیز خواهد رسید امروز شاهد هستیم که امریکا دچار بحران شده و تمام دنیا را نیز درگیر کرده است.

سفیر سابق ایران در مکزیک با بیان اینکه در جهان 14 نقطه استراتژیک داریم و هفت نقطه آن مربوط به جهان اسلام است، عنوان کرد: جمعیت یک و نیم میلیاردی مسلمانان و اعتقاد به دین و قدرت واحد اصلی ترین منشا اقتدار مسلمانان است.

قدیری ابیانه افزود: طبق پیش بینی هانتینگتون، جمهوری اسلامی ایران به طور طبیعی این 7 نقطه استراتژیک اسلامی در جهان را رهبری خواهد کرد و در حال حاضر ایران در مرکزیت جهان قرار گرفته و این در حالی است که دشمن این واقعیت را قبول دارد ولی ما خودمان نمی خواهیم قبول کنیم.

قدیری عنوان کرد: در جنگ 8 ساله همه ابرقدرت ها علیه ما بودند و هر نوع سلاحی را به صدام حسین می دادند آمریکا نیز مستقیم در این جنگ حضور داشت.

وی به کمک 80 میلیارد دلاری کشورهای عربی در جریان جنگ 8 ساله به عراق اشاره کرد و افزود: در تمام تحلیل ها دشمنان اذعان کردند که در این جنگ در مقابل ایران شکست خوردند زیرا هر کدام از تهدید ها و تحریم هایی که علیه ایران انجام دادند برای به زمین زدن یک قدرت بزرگ کافی است.

این فعال سیاسی اصولگرا با اذعان به اینکه ما تمام دستاوردهای خود را در اوج تحریم ها و تهدیدها به دست آوردیم، گفت: در حال حاضر مردم امریکا فهمیدند که این کشور تحت امر وال استریت قرار دارد و لذا شعار "وال استریت را اشغال کنید" سردادند و این یک بیداری اسلامی است.

قدیری ابیانه با بیان اینکه خود آمریکائیان هشدار می دهند که نظام لیبرالیسم سقوط خواهد کرد، گفت: تمام ثروت آمریکا در دست 400 نفر از جمعیت 150 میلیونی این کشور است و مردم به این نتیجه رسیده اند که نظام لیبرالیسم ظالم است و تنها به منافع خود می اندیشد.

وی با اشاره به اینکه در کشور آمریکا آزادی تا زمانی معنی پیدا می کند که منافع سران این کشور به خطر نیافتد، ابراز کرد: نظام غرب همان نظامی است که حجاب یک دختر 13 ساله را تحمل نمی کند و او را از تحصیل محروم می کند.

این فعال سیاسی اصولگرا به جنبش وال استریت در آمریکا اشاره کرد و گفت: این جنبش یک بیداری بزرگ است و مردم در مقابل ظلم به پا خواستند و این در حالی است که طبق نظرسنجی یکی از روزنامه های مطرح آمریکا 50 درصد از مردم نظام

حاکم فعلی را قبول ندارند.

قدیری ابیانه تاکید کرد: هیچ کس در رسانه ملی عنوان نکرده که جنبش وال استریت نشات گرفته از انقلاب اسلامی است در

حالی که این مر می تواند محقق شود.

وی گفت: اگر ما ادعا داریم بیداری کشورهای عربی نشات گرفته از انقلاب اسلامی است به اذعان خودشان است.

قدیری ابیانه با بیان اینکه جهان هیچ وقت بدون جغرافیای آمریکا نخواهدبود، عنوان کرد: آمریکا به زودی به کشوری همانند سایر کشورها تبدیل خواهد شد و حتی ضعیف تر از آنها چرا که از نظر اقتصادی بحران زده است.

وی با اشاره به اینکه نهضت وال استریت اسلامی نیست، افزود: ولی می تواند اسلامی باشد چرا که این کشور روز به روز به سمت ضد صهیونیسم شدن پیش می رود و امروز موج ضد صهیونیستی در آمریکا شکل گرفته است.

قدیری ابیانه عنوان کرد: در آمریکا و سایر کشورهای غربی اسلام را یک دین ارتجاعی معرفی کرده اند و لذا اگر حقیقت اسلام به آنها گفته شود به این سمت گرایش پیدا می کنند.

قدیری ابیانه با بیان اینکه حقوقی که اقلیت دینی در ایران دارند در هیچ کشور دیگری نمونه آن پیدا نمی شود، گفت: در حال حاضر حقوق مسلمانان در آمریکا و اروپا رعایت نمی شود در حالی که همه یهودی ها در ایران حق دارند نماینده ای در مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

وی با بیان اینکه هرکسی که در جمهوری اسلامی ایران ترویج فساد و فحشا کند به اشد مجازات می رسد، افزود: حمایت آمریکا از خواص سرسپرده ایرانی به خاطر افکار آنها نیست بلکه به دلیل مخالفت آنان با اسلام است.