مسیرهای راهپیمایی 13 آبان در شهرهای کردستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: " 13آبان بدون تردید از ایام الهی است که در تاریخ معاصرایران وحتی جهان تاثیر عمیق و نقشی ماندگارداشته است و این روز نقطه پیوند برگ های زرینی از تاریخ آزادگی ملت بزرگ ایران است، دستگیری و تبعید سلسله جنبان نهضت اسلامی ایران در پی به تصویب رساندن لایحه کاپیتولاسیون ازسوی رژیم طاغوت، شهادت جمعی از دانش آموزان و دانشجویان میهن اسلامی در تظاهرات اعتراض آمیز ضد استکباری سال 57 و تسخیر و پاکسازی لانه جاسوسی آمریکا از لوث وجود فتنه گران توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال 58 این چنین بود که 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام گرفت".

در ادامه این بیانیه آمده است: "به اطلاع مردم شهید پرور و همیشه در صحنه کردستان به ویژه علماء روحانیون، اندیشمندان فرهنگیان، دانشگاهیان، دانش آموزان، ایثارگران، اصناف و بازاریان، کارکنان ادارات، نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی مستقر در منطقه می رساند راهپیمایی 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همگام با ملت حماسه ساز و مبارز و غیور ایران اسلامی در تمامی شهرها و بخش های تابعه استان برگزار می شود".

مسیرهای راهپیمایی در شهرستان های تابعه استان به شرح ذیل اعلام می شود:

1 ـ سنندج: تجمع اولیه میدان آزادی ـ خیابان فردوسی ـ میدان انقلاب - خیابان امام (ره)- سه راه حبیبی

2ـ سقـز: تجمع اولیه میدان قدس ـ خیابان جمهوری ـ میدان آزادی

3 ـ قـروه : تجمع اولیه چهار راه آیت الله خامنه ای ـ بلوار شریعتی ـ میدان اتحاد

4 ـ مریوان: تجمع اولیه چهارراه بیمارستان ـ میدان شهید فهمیده ـ چهار راه اصلی شهر

5 ـ بیجار: تجمع اولیه میدان شهید رحمانی ــ خیابا ن توحید ـ میدان فاضل گروسی

6 ـ بانه: تجمع اولیه مقابل اداره اوقاف ـ میدان امام (ره)

7 ـ کامیاران: تحمع اولیه میدان امام (ره) ـ چهار راه اصلی شهر

8 ـ دیواندره: تجمع اولیه میدان قلم ـ میدان امام (ره)

9ـ سروآباد: تجمع اولیه خ ملا عبدالعظیم – میدان معلم

10– دهگلان: تجمع اولیه میدان بسیج ـ میدان ساعت ـ میدان معلم