وبا در البرز مهار شد/ مردم به آسودگی میوه و سبزیجات مصرف کنند

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر کنترل کامل بیماری وبا در استان البرز اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش و جدیت دستگاههای مربوطه این بیماری به طور کامل در این استان مهار شده است و مردم می توانند بدون نگرانی میوه و سبزیجات مصرف کنند.

وی افزود: استان البرز در زمینه مهار وبا رتبه برتر کشور را به دست آورده است و به سرعت توانست این بیماری خطرناک را کنترل کند.

استاندار البرز تاکید کرد: کنترل بیماری وبا در این استان با سالم سازی های انجام شده در مصرف میوه و صیفی جات صورت گرفت.

فرهادی با اشاره به ضرورت کنترل این بیماری در مدتی کوتاه به ویژه در استان البرز، یادآور شد: قرار گرفتن البرز در مسیر مواصلاتی چند استان، احتمال بروز بیماری ها در این استان را افزایش می دهد که این امر یکی از عوامل مهم در سرعت کنترل وبا بود.

این مسئول با تشکر از مردم به علت رعایت نکات بهداشتی و توجه به هشدارهایی که در این زمینه داده شد، گفت: گرچه شیوع این بیماری در فصل تابستان است اما در صورت بی توجهی به این موضوع زمان بیشتری برای کنترل وبا نیاز بود.

فرهادی همچنین از تلاش دستگهای ذیربط همچون دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، رسانه ها و... در آگاه سازی مردم و آشنایی آنان با راههای انتقال این بیماری و پیشگیری از آن قدردانی کرد.