گسترش آموزه های قرآنی یک تکلیف اعتقادی است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم که به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه های قرآن و گسترش فعالیت های قرآنی بنا شده است و نشر و گسترش این آموزه ها یک وظیفه خطیر از سوی آموزش و پرورش و یک تکلیف الهی برای مسئولان است.

وی به تأسیس مدارس قرآنی در سال گذشته در استان کردستان و دیگر نقاط کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این مدارس تا حدودی توانسته است دانش آموزان و فرهنگیان را بیش از پیش با قرآن مأنوس کند و تاثیرات مثبتی را در زندگی آنان به وجود آورد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: طی سه ترم گذشته فعالیت مدارس قرآنی، استان کردستان با راه اندازی 472 کلاس در 209 مدرسه 57 هزار و 901 دانش آموز را در کلاس های روان خوانی، روخوانی و درک و کاربست قرآن در زندگی تحت پوشش قرار داده است.

ساکی با اشاره به اهداف طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم که با عنوان طرح نور از عید قربان تا عید غدیر در مدارس قرآنی سراسر کشور برگزار می شود، بیان کرد: ایجاد شرایط مناسب برای ترویج حفظ قرآن کریم، تلاش برای فرهنگ سازی و اندیشه ورزی در کلام وحی و ایجاد فضایی سالم و سازنده برای آموزش های قرآنی در بین دانش آموزان از مهمترین اهداف این طرح است.

وی ارتقای توانایی تدبر در آیات قرآن کریم، حفظ سوره های قرآنی و تفهیم مفاهیم قرآنی به دانش آموزان برای پیدا کردن صراط مستقیم در زندگی خود را از دیگر اهداف طرح نور عنوان کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان گفت: آموزش روخوانی، روان خوانی، تجوید، قرائت و حفظ قرآن از مهمترین اصول رسیدن به تدبر و اندیشه جوانان و نوجوانان در آیات قرآن است.

ساکی در ادامه به فاکتورهای انگیزشی برای فعالیت بیشتر دانش آموزان و فرهنگیان در این طرح اشاره کرد و افزود: برای هزار نفر حافظ کل قرآن کریم در هر استان سه میلیون تومان جایزه نقدی و سهمیه حج عمره مفرده در نظر گرفته شده است.

مراسم افتتاحیه طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم با حضور معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان، مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان، رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، معاون دانشگاه کردستان و دانش آموزان و فرهنگیان در مجتمع امام خمینی (ره) سنندج همزمان با سراسر کشور برگزار شد.