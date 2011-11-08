آغاز طرح آموزش تخصصی مهدویت به بانوان فرهیخته قمی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) ظهر سه شنبه در این مراسم به تشریح سرفصلها و محتوای آموزشی این دوره پرداخت و اظهار داشت: دورههای آموزش مهدویت در سه سطح مقدماتی، تکمیلی یک و تکمیلی دو هر کدام به مدت هشت جلسه برگزار میشود.
حجتالاسلام ناصر شهیدی اضافه کرد: از آنجایی که بانوان فرهیخته استان قم با مباحث مرتبط به مهدویت آشنایی دارند دوره مقدماتی این طرح فقط با برگزاری آزمونی از کتاب نگین آفرینش اجرا میشود.
وی تاکید کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، دو دوره تکمیلی این طرح نیز در 10 جلسه خلاصه میشود و در صورت نیاز شرکتکنندگان، تعداد جلسات این دورهها افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) با تشریح سرفصلهای این دوره آموزشی اظهار داشت: در این دورهها موضوعاتی همچون امامت و ولایت در نیازسنجی زمان، منجی در ادیان، جهان در عصر ظهور، اخلاق و مهدویت، مدعیان دروغین، آخرالزمان، مهدویت و جهانیشدن ارائه میشود.
شهیدی تصریح کرد: افرادی که این دورهها را با موفقیت به پایان برسانند، از آنها برای شرکت در دوره تربیت مربی مهدویت دعوت میشود.
وی تصریح کرد: به افرادی که طرح تربیت مربی مهدویت را به موفقیت به پایان برسانند گواهینامه آموزشی اعطا میشود و این افراد میتوانند در دانشگاهها و مدارس به تدریس موضوعات مرتبط با مهدویت بپردازند.
طرح آموزش تخصصی مهدویت ویژه بانوان فرهیخته، یکشنبههای هر هفته در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: طرح آموزش تخصصی مهدویت ویژه بانوان فرهیخته در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) ظهر سه شنبه در این مراسم به تشریح سرفصلها و محتوای آموزشی این دوره پرداخت و اظهار داشت: دورههای آموزش مهدویت در سه سطح مقدماتی، تکمیلی یک و تکمیلی دو هر کدام به مدت هشت جلسه برگزار میشود.
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