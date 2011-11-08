آغاز طرح آموزش تخصصی مهدویت به بانوان فرهیخته قمی

به گزارش خبرنگار مهر‏، مدیرعامل بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) ظهر سه شنبه در این مراسم به تشریح سرفصل‌ها و محتوای آموزشی این دوره پرداخت و اظهار داشت: دوره‌های آموزش مهدویت در سه سطح مقدماتی، تکمیلی یک و تکمیلی دو هر کدام به مدت هشت جلسه برگزار می‌شود.



حجت‌الاسلام ناصر شهیدی اضافه کرد: از آنجایی که بانوان فرهیخته استان قم با مباحث مرتبط به مهدویت آشنایی دارند دوره مقدماتی این طرح فقط با برگزاری آزمونی از کتاب نگین آفرینش اجرا می‌شود.



وی تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، دو دوره تکمیلی این طرح نیز در 10 جلسه خلاصه می‌شود و در صورت نیاز شرکت‌کنندگان، تعداد جلسات این دوره‌ها افزایش خواهد یافت.



مدیرعامل بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) با تشریح سرفصل‌های این دوره آموزشی اظهار داشت: در این دوره‌ها موضوعاتی همچون امامت و ولایت در نیازسنجی زمان، منجی در ادیان، جهان در عصر ظهور، اخلاق و مهدویت، مدعیان دروغین، آخرالزمان، مهدویت و جهانی‌شدن ارائه می‌شود.



شهیدی تصریح کرد: افرادی که این دوره‌ها را با موفقیت به پایان برسانند، از آنها برای شرکت در دوره تربیت مربی مهدویت دعوت می‌شود.



وی تصریح کرد: به افرادی که طرح تربیت مربی مهدویت را به موفقیت به پایان برسانند گواهینامه آموزشی اعطا می‌شود و این افراد می‌توانند در دانشگاه‌ها و مدارس به تدریس موضوعات مرتبط با مهدویت بپردازند.



طرح آموزش تخصصی مهدویت ویژه بانوان فرهیخته، یکشنبه‌های هر هفته در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار می‌شود.