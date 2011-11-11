فرکانس پروازی ایران و چین 7 برابر افزایش یافت/ مسیرهای پروازی جدید

معصومه ابراهیمی در گفتگو با مهر به امضای یادداشت تفاهم توسعه حمل ونقل هوایی بین سازمان هواپیمایی کشوری ایران و چین خبرداد و افزود: به دنبال سفر هیئت سازمان هواپیمایی کشوری چین به ایران تفاهم نامه افزایش پروازهای دو کشور به امضا رسید.

وی افزود: حاصل تفاهمات و اقدامات کارشناسی صورت گرفته توسط سازمان هواپیمایی کشوری، افزایش سقف پروازی و برقراری پرواز در مسیرهای مختلف ایران به چین به صورت رفت و برگشت را بود و پروازهای این مسیر، از 4 پرواز به 28پرواز در هفته افزایش یافت.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در گذشته دو کشور مجاز به انجام 4 پرواز هفتگی اعم از مسافری و باری توسط تنها 2 شرکت هواپیمایی بودند، اظهار داشت: اما با امضا یادداشت تفاهم جدید فرکانس پروازی بین دو کشور به 28 پرواز شامل21 پرواز مسافری و 7پرواز باری افزایش یافت.

ابراهیمی افزایش نقاط پروازی بین دو کشور شامل گوانگجو، ارومچی و ساینا را از جمله دستاوردهای این یادداشت تفاهم برشمرد و افزود: در گذشته پرواز از ایران تنها به مسیرهای شانگهای و پکن صورت می گرفت همچنین در متن یادداشت تفاهم مقرر شد طرفین همکاری لازم را در زمینه ارائه تسهیلات فرودگاهی از جمله ارائه سوخت به شرکت های هواپیمایی طرف مقابل بدون محدودیت داشته باشند.

وی همچنین به آمادگی سازمان هواپیمایی کشوری برای صدور مجوز مسیر پروازی به چین اشاره کرد و افزود: براساس توافق به عمل آمده با طرف چینی، مقرر شد که محدودیت فعالیت شرکت های هواپیمایی در این مسیر حذف شود و در صورت کشش بازار و وجود تقاضا توسط شرکت های هواپیمایی ایرانی و چینی، انجام پروازهای غیربرنامه ای نیز بین دو کشور امکان پذیر گردد.

ابراهیمی اظهارداشت: پس از بحث و تبادل نظر گامهای بلندی در جهت توسعه حمل ونقل هوایی بین دو کشور برداشته شد و علاوه بر توسعه حمل و نقل هوایی، با توجه به جاذبه های گردشگری دو کشور این امر در رونق گردشگری تاثیر چشمگیری خواهد داشت.