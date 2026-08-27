به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف ظهر پنجشنبه در حاشیه آیین کلنگ‌زنی و احداث پروژه بلوک ۲ مجتمع مسکونی دانشجویان متأهل دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به کمبود خوابگاه مجردی و خوابگاه متأهلی در دانشگاه‌ها، اظهار کرد: این پروژه با هدف توسعه ظرفیت خوابگاهی و ارتقای زیرساخت‌های رفاهی دانشجویان احداث خواهد شد.

وی افزود: این مجموعه ۲۸ واحدی است و یک مجموعه ۶۸ واحدی نیز جلوتر قرار دارد که آن هم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ در حالی که نسبت به سال گذشته که پیشرفت آن صفر بود، اکنون به این میزان رسیده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: امکانات خوابگاهی کشور متناسب با نیاز دانشجویان نیست، اما در سال اول تا نیمه سال دوم فعالیت دولت چهاردهم حدود هزار واحد خوابگاه متأهلی تحویل دانشگاه‌ها شده است.

سیمایی صراف گفت: ما همت خود را در راستای قانون جوانی جمعیت گذاشته‌ایم و با اعتقاد به اینکه کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران تکان‌دهنده است، امیدواریم با سیاست‌های تشویقی، از جمله تأمین مسکن و مسکن ملی و همچنین تأمین خوابگاه متأهلی، بتوانیم وضعیت بهتری پیدا کنیم.

وزیر علوم همچنین درباره تأمین مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها گفت: حدود ۱۰ دانشگاه وزارت علوم وظیفه خود را برای اختصاص زمین انجام داده‌اند و مراحل اداری نیز طی شده و زمین به متقاضیان تحویل داده شده است.

سیمایی صراف اضافه کرد: علاوه بر این ۱۰ دانشگاه، حدود ۳۳ دانشگاه دیگر نیز در مراحل تهیه زمین و تحویل آن به متقاضیان، اعم از استادان و کارکنان، قرار دارند و روند تأمین زمین برای سایر دانشگاه‌ها نیز در حال پیگیری است.