به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت عصر پنجشنبه در آیین افتتاح پروژه‌های شهرداری رستم‌آباد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای شهرستان رودبار، هفته دولت و هفته وحدت را به مردم این شهرستان تبریک گفت.

وی با قدردانی از تلاش‌های شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رستم‌آباد اظهار کرد: امروز شاهد اتفاقات خوبی در حوزه مدیریت شهری رستم‌آباد هستیم و پنج طرح عام‌المنفعه شهری با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار رودبار با تأکید بر ضرورت تداوم روند توسعه و عمران شهری افزود: امیدواریم با تلاش و همراهی مجموعه مدیریت شهری، حمایت دولت وفاق ملی، مسئولان استان، استاندار و نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی، شاهد اتفاقات خوبی در حوزه مدیریت شهری رستم‌آباد باشیم.

پورحضرت با اشاره به برخی کاستی‌ها در حوزه خدمات شهری تصریح کرد: ممکن است شهروندان در برخی بخش‌ها گله‌مندی‌هایی داشته باشند که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و برای رفع این مسائل اقدامات لازم انجام شود.

وی با تأکید ویژه بر ضرورت ارتقای فضای سبز و سیمای شهری رستم‌آباد گفت: از مسئولان شهری انتظار دارم در حوزه فضای سبز، سیما و منظر شهری تلاش بیشتری داشته باشند؛ چراکه مردم نسبت به این موضوع مطالباتی دارند و باید برای تحقق خواسته‌های به‌حق شهروندان اقدامات جدی‌تری انجام شود.

فرماندار رودبار در پایان خاطرنشان کرد: خدمت صادقانه به مردم و رفع مطالبات شهروندان باید همواره در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری قرار داشته باشد.