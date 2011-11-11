تعرض به خاک ایران نابودی منافع استکبار جهانی را به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، ‌حجت الاسلام سید علی شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرری، با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب که آمریکا از درون تهی شده و این حرکتهای برای فرار از مشکلات اقتصادی است،‌ افزود: آمریکا بعد از پیروزی انقلاب، بارها علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران توطئه کرده است.

وی ادامه داد: اکنون نیز آمریکا می خواهد با دروغ پردازیهای مختلف از قبیل ترور سفیر عربستان و تحت فشار قرار دادن برنامه هسته ای کشورمان، خودنمایی کند.

حجت الاسلام شاهچراغی ادامه داد: تهدید نظامی آمریکا یک حربه سیاسی است؛ این ابرقدرت زورگو در زمانی که در اوج اقتدار بود، نتوانست به کشورمان حمله کند و اکنون که از درون پوسیده شده و رو به اضمحلال است، چگونه می تواند این کار را انجام دهد.

ملتی که شهادت را سعادت می داند از تهدید نظامی هراسی ندارد

امام جمعه شهرری با اشاره به رشادتها و شهادت طلبی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، بیان داشت: ملتی که شهادت را سعادت می داند از تهدید نظامی هراسی ندارد.

وی با تبریک روز ولادت امام هادی (ع)‌ و عید غدیر گفت: این عید بزرگ اسلامی، روز بیعت با ولایت و روز عهد اخوت و برادری است.

امام جمعه شهرری تصریح کرد: غدیر روز بسیار مهمی است و مسلمانان باید این روز را جشن بگیرند، ‌به فقرا و محرومان کمک کنند و فلسفه غدیر را که ولایتمداری است، به خوبی درک کنند.