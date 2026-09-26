گرمای تابستانی در پاییز؛ بار سرمایشی شبکه برق ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توانیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با وجود آغاز فصل پاییز، شرایط دمایی کشور در روزهای پیش‌رو همچنان با گرمای قابل توجه همراه است و میانگین دمای کشور در هفته نخست مهرماه حدود ۶ درجه سانتی‌گراد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته پیش‌بینی شده است.

بر اساس این اطلاعیه، تداوم دمای بالا در مناطق جنوبی کشور موجب ادامه استفاده از وسایل سرمایشی و باقی ماندن بار سرمایشی قابل توجه در شبکه برق خواهد شد.

توانیر اعلام کرده است که کاهش دمای هوا در برخی شهرها به معنای کاهش همزمان بار سرمایشی در کل کشور نیست و وضعیت شبکه برق تحت تأثیر شرایط دمایی در مقیاس کشوری قرار دارد.

بر اساس پیش‌بینی‌های اعلام‌شده، از چهارم مهرماه تا دوشنبه، شرایط دمایی همچنان موجب تداوم بار سرمایشی در شبکه خواهد بود و مدیریت مصرف برق به‌ویژه در ساعات اوج مصرف مورد تأکید قرار گرفته است.

شرکت توانیر همچنین اعلام کرده است که تداوم گرمای هوا در روزهای ابتدایی پاییز، ضرورت مدیریت مصرف برق را در این بازه زمانی افزایش داده است.