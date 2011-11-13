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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۸:۳۷

اختصاصی مهر/

"خوش رکاب" ماشین عروس شد/ زوجی که با کامیون به خانه بخت رفتند

"خوش رکاب" ماشین عروس شد/ زوجی که با کامیون به خانه بخت رفتند

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه ولایت برپایی مراسمهای عروسی در مناطق مختلف گلستان به اوج خود رسیده است و در این بین یک زوج جوان علی آبادی از کامیون به عنوان ماشین عروس بهره گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها در هر محله و شهر گلستان نوای شادی و ساز و دهل برپاست و زوجهای جوان به میمنت دهه ولایت آغاز زندگیشان را جشن می گیرند.

استفاده از انواع خودروها اعم از ماشین های آخرین سیستم به عنوان ماشین عروس بین زوجها مد شده است و ولی استفاده از ماشین های قدیمی و سنگین همانند کامیون در کمتر جشنی به عنوان ماشین عروس مورد استفاده قرار می گیرد.

زوج جوان علی آبادی که همزمان با میلاد باسعادت امام هادی (ع) آغاز زندگی مشترکشان را جشن گرفتند در اقدامی نادر با کامیون ( خوش رکاب) به خانه بخت رفتند.

" سیدمجتبی" داماد علی آبادی که عروسش را با کامیون به خانه بخت برده است، احترام به شغل آبا و اجدادی را دلیل انتخاب کامیون به عنوان کابین عروس بیان کرده است.

وی با بیان اینکه پدرم بیش از 40 سال به عنوان راننده ماشین های سنگین اشتغال داشته است افزود: برای ارج نهادن به زحمات پدرم، کامیون وی را به عنوان ماشین عروس انتخاب کرده ام.

وی اظهار داشت: با این کار علاوه بر قدرشناسی، عروسم را با مرکب کاری به منزل بردم و سعی می کنم همواره حامی خانواده و پدرم باشم.

این داماد جوان تاکید کرد: جوانان نباید پدر و مادرشان را فراموش کنند و بخصوص درزمان پیری دست آنها را بگیرند.

علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1458531

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