رهبر قنبری کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده فیلم سینمایی «پلک پریشان پروانه» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این پروژه سینمایی گفت: فیلمبرداری ما در روزهای آینده آغاز می‌شود. تست لباس و گریم بازیگران انجام شده است که البته در همان روز چند سکانس داخلی را نیز ضبط کرده‌ایم.

وی در ادامه درباره داستان فیلم توضیح داد: ماجرای فیلم درباره یک استاد دانشگاه و همسرش است که با دغدغه فرزندآوری روبه‌رو هستند. در میانه این مشکلات، بر اثر حملات موشکی دشمن، منطقه‌ای تخریب می‌شود و گروهی از مردم برای کمک به صحنه می‌روند. آنها در میان آوارها، کودکی را پیدا کرده و به‌طور موقت به خانه می‌آورند تا شرایط بازگشتش فراهم شود. اما به‌مرور، این کودک و خانواده استاد به هم دلبسته می‌شوند؛ پرسش اینجاست که سرنوشت پدر و مادر واقعی کودک چه می‌شود؟ استاد و همسرش با تکیه بر عکسی از پدر کودک که در خرابه‌ها یافته‌اند، تلاش می‌کنند او را که روزگاری پهلوان شهر بوده است، پیدا کنند.

کارگردان «پرنده باز کوچک» تصریح کرد: این فیلم، روایتی اجتماعی از واکنش مردم به مفاهیمی چون قهرمانی، جوانمردی، شرافت، نجابت، امانت‌داری، گذشت و ایثار است.

وی درباره نحوه پرداختن به جنگ در این فیلم تاکید کرد: اگرچه اثر درباره کودکان و نوجوانان در بستر جنگ است، اما اشاره مستقیمی به جنگ خاصی ندارد و می‌تواند نماد هر جنگی در هر نقطه از جهان باشد. هرچند فضا به جنگ‌های اخیر نزدیک است، اما محدود به جنگِ ۱۲ روزه یا جنگ رمضان نمی‌شود.

کارگردان «اینان» مخاطبان فیلم را خانواده‌ها دانست و افزود: کودکان، نوجوانان و خانواده‌هایشان مخاطب این اثر هستند. سعی کردم فیلمی چندلایه بسازم که کودک و نوجوان از آن لذت ببرند و بزرگسالان نیز محتوای ارزشمندی برای خود بیابند. معمولا خانواده‌ها وقتی به سینما می‌روند، فیلم کودک را به خاطر فرزندشان تماشا می‌کنند و لذت چندانی نمی‌برند؛ از این رو کوشیدم اثری خلق کنم که برای همه اعضای خانواده جذاب باشد.

کارگردان «پلک پریشان پروانه» درباره بازیگران فیلم گفت: یکی از بازیگران اصلی فیلم، دختربچه‌ای هفت‌ساله به نام ماهنی فردی‌انور است که از نظر بازیگری نابغه محسوب می‌شود. دیگر بازیگران عبارتند از محمدمهدی رحیمی، مهری خوبان، محمدرضا حکیم‌پناه و حسین اخلاقی. این هنرمندان تجربه‌های فراوانی دارند اما به باور من، هیچ‌گاه به حاشیه‌های سینما آلوده نشده‌اند و خوشبختانه در این پروژه حضور یافته‌اند.

وی در پایان در پاسخ به پرسشی درباره تأمین بودجه و سرمایه‌گذاری فیلم، اظهار کرد: بنیاد سینمایی فارابی حمایت اندکی از این پروژه داشته که از آن راضی‌ام، اما بخش عمده هزینه‌ها به‌صورت مستقل تأمین می‌شود. بودجه موجود در مقایسه با هزینه‌ها بسیار ناچیز است، اما همچنان تلاشم را برای ساخت فیلم ادامه می‌دهم.