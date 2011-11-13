شهرداری 500 میلیارد تومان هلوگرام نزد شهروندان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه غیرعلنی شورای شهر با اشاره به پاسخ شهرداری به تذکر شورای شهر تهران گفت: امروز به یکی از مسائل مهم شهر پاسخ داده شد و شهرداری توضیحات مفصلی در خصوص سیستم صدور پروانه ساخت و نحوه صدور الکترونیکی فعالیتهای شهرسازی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن نحوه صدور پروانه ساخت از سالها قبل زیرساخت هایش آغاز شده بود گفت: این موضوع در سال 85 سرعت بیشتری گرفت و از سال 88 کلید اصلی اش زده شد.

وی ادامه داد: پس از تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی جدید این طرح در سیستم های کامپیوتری شهرسازی افزوده می شود و تمام ضوابط صدور پروانه بر اساس طرح تفصیلی اجرا می شود.

وی ادامه داد: در این صورت شهرداری، مدیران شهری و اعضای شورای شهر می توانند به صورت آن لاین در جریان میزان صدور پروانه ساخت قرار بگیرند.

چمران تأکید کرد: در این صورت هیچ شخصی نمی تواند در نحوه صدور پروانه ساخت دخالت داشته باشد و تنها شهردار می تواند در صورت نیاز دستور تغییر دهد که تمام مسئولیتها نیز بر عهده او خواهد بود.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه الکترونیکی شدن صدور پروانه ساخت سبب کاهش مراجعات به شهرداری می شود گفت: این طرح باید بیش از گذشته تقویت و تکمیل شود و در یکی از جلسات علنی شورا جزئیات آن به اطلاع عموم شهروندان می رسد تا عامه مردم نیز از نحوه صدور پروانه ساخت اطلاع پیدا کند.

به گفته چمران، با سیستم های جدید امکان تخفیف دادن، اجازه ساخت طبقات اضافه و ... عملی نیست.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ارتباط معاونت شهرسازی و معاونت مالی در سیستم جدید گفت: تمامی حساب ها در این سیستم به طور شفاف قابل رصد است و هر ساعت در روز می توان میزان درآمد را دریافت کرد.

چمران اضافه کرد: تقسیط عوارض شهرسازی 24 ماهه و برای افراد خاصی چون جانبازان، رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا، 36 ماهه است که افزایش این ماهها امکان پذیر نیست.

چمران با بیان اینکه تذکر شورا در خصوص میزان بدهی های غیر نقدی شهرداری بود، گفت: هزینه پیمانکاران در شهرداری به صورت نقدی و غیر نقدی پرداخت می شوند. در خصوص اعتبارات غیر نقدی پیمانکار می تواند ملکی را معرفی و بر اساس اعتبار میزان طبقات مجاز آن ملک را مشخص کند.

وی اضافه کرد: بارها تأکید کردم ما چیزی به عنوان تراکم سیار و یا تراکم غیر مجاز نداریم حتی اصطلاح تراکم مازاد نیز اشتباه است و از شهرداری خواسته ایم دیگر آن را به کار نبرد.

وی توضیح داد: ما دو نوع تراکم در شهر داریم، تراکم پایه که در حال حاضر در شهر 120 درصد است و ممکن است با ابلاغ طرح تفصیلی مناطقی تغییر کند.

چمران ادامه داد: تراکم دیگری که در شهر وجود دارد، تراکم مجاز است که بر اساس نوع ساختمان ها به آنها تعلق می گیرد، به طور مثال به یک هتل 30 طبقه اجازه ساخت داده می شود و یا به ملکی در یک بافت فرسوده 2 طبقه اجازه ساخت داده می شود.

رئیس شورای شهر تهران افزود: در برخی از پروژه ها شهرداری هلوگرام به پیمانکاران داده می شود و صاحب هلوگرام یک ماه فرصت دارد تا ملکی را به شهرداری معرفی کند و این اعتبار بر روی آن ملک بنشیند.

وی اضافه کرد: این هلوگرام قابل خرید و فروش و واگذاری نیست و تنها به نام فرد صادر می شود تا جلوی هرگونه دلال بازی گرفته شود.

رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه فروش تراکم سیار در شورای دوم ممنوع شده است، گفت: در حال حاضر چیزی به نام تراکم سیار نداریم، تنها اعتباراتی است که از سوی شهرداری به برخی از افراد واگذار می شود که این میزان در سال هشتاد و هشت، 87 ملیارد تومان و 89، 400 ملیارد تومان است که در مجموع نزدیک به 500 میلیارد تومان در سال 88 و 89 اعتبار در دست مردم است که این میزان متغیر است و ممکن است در ماه های آینده کاهش و افزایش داشته باشد.

وی در ادامه به مشکلات بافت های ریزدانه در بزرگراه امام علی (ع) اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات ساکنان خانه های ریزدانه در این منطقه دادن اعتبار به جای پرداخت نقدی به خانه های 50 متری بود که تصمیم گرفته شد، 33 درصد از مبلغ کل خانه ها به صورت نقدی در ابتدای توافق، 33 درصد در زمان تخلیه و تخریب و 33 درصد در هنگام انتقال سند به صاحبان زمین داده شود و سایر زمینهای بزرگ همانند گذشته به صورت نقدی و غیر نقدی خریداری شود.

چمران تأکید کرد: 500 ملیارد تومانی که در نزد مردم وجود دارد، بدهی های شهرداری به مردم است و نسبت به بودجه غیر نقدی که 4000 میلیارد تومان است رقم قابل توجهی نیست.

وی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص زمان تصویب متمم بودجه سال 90 گفت: از ابتدا نیز گفته بودم بحث تذکر شورا به تصویب متمم بودجه 90، گره نخورده است ولی ما تا این رقم را نمی دانستیم، نمی توانستیم به درستی متمم بودجه را بررسی کنیم و امیدواریم هفته آینده در جلسه علنی متمم بودجه سالا 90 بررسی شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان افزایش نرخ آرم های طرح ترافیک گفت: هنوز لایحه قیمت های آرم های طرح ترافیک به شورا نرسیده است، ولی رقم افزایش آن را نمی دانم ولی معمولا هر ساله بر اساس تورم سالیانه این نرخ ها افزایش پیدا می کند هر چند سال گذشته تنها ده درصد افزایش داشتیم.