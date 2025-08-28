  1. جامعه
  2. شهری
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۱

نصیری: هیچ خانواده‌ای از آسیب دیدگان جنگ به زور از هتل اخراج نشده است

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به روند خدمت رسانی به آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه گفت: هیچ خانواده‌ای از آسیب دیدگان جنگ به زور از هتل اخراج نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه هیچ کس به زور از هیچ هتلی تخلیه نشده و نخواهد شد، گفت: کسی که خانه پیدا کرده، مبلغش را گرفته، خانه اجاره کرده، بن کارت تا سقف ۲۵۰ میلیون تومانی که نه برای جبران خسارت بلکه برای رفع اضطرار است تقدیم آن‌ها شده، قاعدتاً باید بروند و دیگر در هتل نمانند که با تفاهم و با تعامل است.

وی افزود: عزیزانی که مشکلاتی داشتند، یا خانه پیدا نکردند یا خانه‌ای که پیدا کردند یکی دو روز ممکن است بعد از مهلت دو هفته‌ای باشد با تعامل کنار میایم و اینگونه نیست که دشمنان جو سازی می‌کنند.

نصیری ادامه داد: هیچ احدی از هتل‌ها به زور نه تخلیه شده، اصلاً شأن نه مردم ما و نه عزیزان شهروندان ماست.

همچنین حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز گفت: از روزی که ساکنین ساختمان‌ها به یک توافقی جمعی برسند، ظرف ۷۲ ساعت پروانه شروع عملیات ساختمانی برای گودبرداری داده می‌شود و همه مراحل از صدور پروانه برای همه این املاک رایگان است و کلاً از هرگونه پرداخت وجهی معاف هستند.

وی افزود: کمیته‌های نما در مراحل صدور پروانه انجام می‌شود که معطل نشوند.

کد خبر 6573235
فاطمه کریمی

