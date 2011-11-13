مرگ هر دقیقه یک کودک بر اثر ایدز/ 34 درصد مبتلایان ایدز زنانند

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آسیب شناسی ایدز و رسانه با حضور چهار پژوهشگر حوزه سلامت و ایدز برگزار شد.

در ابتدای جلسه نیلوفر مرتضوی نماینده وزارت بهداشت و دانشگاه تهران با بیان اینکه آخرین آمار منتشر شده براساس افرادی که در این رابطه پرونده دارند تا تاریخ اول تیرماه سال 90 حدود 23 هزار و 125 فرد آلوده به HIVمثبت است که از میان آنها 5/91 درصد را مردان و 5/8 درصد را زنان تشکیل می دهند.

به گفته وی، تاکنون 3 هزار و 54 نفر وارد فاز بیماری شده اند و به صورت رایگان تحت درمان دارویی قرار می گیرند.

این کارشناس ادامه داد: چهار هزار و 311 نفر از افراد مبتلا فوت شده اند که 5/46 درصد از مبتلایان سن 25 تا 34 سال را دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه از سال 65 به جمع آوری آمار و ثبت بیماران مبتلا به ایدز اقدام شده است گفت: راههای انتقال از آن سال تا کنون همچنان از راه تزریق و وسایل مشترک تزریق است که این میزان حدود 8/69 درصد را تشکیل می دهد. علاوه بر آن رابطه جنسی حدود 10 درصد، خون و فراوردهای خونی 1/1 درصد و انتقال از طریق مادر به کودک حدود 8/0 درصد برآورد شده است و در حدود 3/18 درصد از راه های انتقال به صورت ناشناس تخمین زده شده است.

به گفته دکتر مرتضوی، این روند تا سال 89 دچار تغییر شد به گونه ای که در این سال حدود 4/66 درصد از بیماران مبتلا به ایدز را افراد تزریقی، 1/21 درصد افراد از طریق رابطه جنسی، 5/2 درصد از طریق انتقال از مادر به کودک و 10 درصد از موارد به صورت ناشناس بوده و در این سال هیچ موردی از راه خون و فراورده های خونی گزارش نشده است.

نماینده دانشگاه تهران ادامه داد: در تمامی شهرستانها و استان های کشور مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری یا کلینیکهای مثلثی وجود دارد که به داوطلبین آزمایشHIV خدمات مشاوره ای، درمانی و آزمایشات رایگان می دهد. همچنین بیمار ابتدا در این مراکز مشاوره می گیرد و بعد چکاب می شود و سپس سه آزمایش بر روی وی انجام می‌‍شود که اگر آزمایشات توسط سازمان انتقال خون نهایی شود نتیجه حاصله به بیمار اطلاع داده خواهد شد.



مراحل درمانی و دارویی ایدز کاملا رایگان است

وی با بیان اینکه تمامی مراحل درمان و دارویی بیماری ایدز کاملاً رایگان است اظهار داشت: درمان هپاتیت هنوز رایگان نیست گاهاً در تهران کمتر از شهرستانها در خصوص ایدز خدمات ارائه می شود اما در حوزه دانشگاه تهران در منطقه جنوب این کلان شهر دو مرکز مشاوره وجود دارد که یکی در خیابان قلعه مرغی و دیگری بیمارستان امام خمینی است و تمام خدمات به صورت رایگان به بیماران ارائه خواهد شد.

وی همچنین از ایجاد مرکز مشاوره بیماری های رفتاری ویژه زنان در تهران خبر داد و گفت: این مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و آزمایشات آنان را تحت نظر پزشکان متخصص زن انجام می دهد و در خیابان شوش واقع است.

در ادامه شیرین احمدنیا جامع شناس دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرگروه انجمن جامعه شناسی و سلامت ایران با بیان اینکه بسیاری از مباحث امروز منحصر به پزشکی نبوده و تحت الشعاع مسائل فرهنگی در جامعه قرار دارد اظهار داشت: مسأله ایدز تنها یک مسأله و دغدغه پزشکی نیست و یک معضل جامعه شناختی به حساب می آید زیرا تا پایان سال 2009 میلادی 33 میلیون نفر در سراسر جهان درگیر ایدز بوده اند که حدود نیمی از آنان را زنان تشکیل داده اند بنابراین زنان از دو منظر زیست شناختی و نقش اجتماعی در ارتباط با ایدز هستند.

ترس زنان از اطلاع رسانی در مورد بیماری خود

وی ادامه داد: بسیاری از زنان مبتلا به این بیماری از ترس موقعیت و مناسبات اجتماعی ممکن است به نزدیکترین افراد خانواده خود موضوع بیماری خود را اطلاع ندهند و این موضوع به شرایط نامطلوب آنان کمک می کند.

به گفته احمدنیا، در حال حاضر بسیاری از پزشکان و جامعه پرستاری نیز رفتار مناسبی با بیماران ایدزی ندارند و هنوز آنان را وصله ای جدا در میان جامعه خطاب می کنند. همچنین در غیاب فعالیت های رسمی و آشکار متأسفانه شاهد این هستیم که مسائل کمک کننده به ایدز در محافل غیررسمی رو به گسترش است در حالی که آگاهی در برابر این بیماری بسیار کم و آموزش ها در سطوح پایین براورد می شود.

مدیر انجمن علمی جامعه شناسی ایران با بیان اینکه در میان زنان و مردان شرایط متفاوتی وجود دارد و زنان مبتلا به ایدز از نظر اجتماعی و اقتصادی در شرایط نابرابری هستند اذعان داشت: تحقیق در حدود 400 زن هندی نشان می دهد که 25 درصد از این افراد دارای بیماری مقابرتی و 14 درصد از آنان دارای HIV مثبت هستند که از این تعداد 93 درصد متأهل و 91 درصد با هیچ فردی جز همسران خود ارتباط جنسی نداشته اند بنابراین به طور عمودی رابطه جنسی ناهمجنس گرایانه خطر بیشتری برای زنان دارد.

34 درصد مبتلایان ایدز در جهان زنان هستند

وی ادامه داد: آمار جهانی نشان می دهد که از حدود پنج میلیون بزرگسالی که در جهان درگیر بیماری ایدز هستند 34 درصد را زنان تشکیل می دهند و 90 درصد در آسیا و توسط همسران خود به این بیماری مبتلا شده اند. تحقیقات جهانی نشان می دهد که اگر فقط آموزش ها به کودکان و در سطوح ابتدایی داده شود سالانه 700 هزار مورد ابتلا به بیماری ایدز در جهان کمتر خواهد بود.

در ادامه دکتر پوراصغریان عضو هیأت علمی دانشگاه علامه به بحث جامعه شناسی سلامت پرداخت و با بیان اینکه پذیرش اجتماعی یک مفهوم فردی نیست بلکه مفهومی را به ذهن متبادر می کند که در آن یک طرف با تعداد زیادی از افراد در تماس است و از طرف دیگر فرد درگیر جامعه افزود: آنچه مهم است این است که در دوسوی ارتباط گروه های اجتماعی مانند خانواده، همسالان، همکلاسی ها و ارتباط قرار داد و در این ارتباطات الزاماتی وجود دارد.

به گفته وی، هیچ مسأله پزشکی وجود ندارد که تعدادی از افراد را گرفتار کرده اما به جامعه ربطی نداشته باشد زیرا مسوولیت اجتماعی اعتماد را در جامعه گسترش می دهد و در مقابل آن هر فرد نسبت به جامعه مسوول است.



آموزش باید از سطوح ابتدایی آغاز شود

دکتر پوراصغریان با بیان اینکه مدارس کارکرد آشکار و پنهانی دارند و نهاد آموزشی از قرن نوزدهم به بعد نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند اظهار داشت: امروزه رسانه های جمعی نقش تعیین کننده ای در بحث آموزش دارند و باید درخصوص جامعه شناسی بیماری ها بحث های بیشتری در جامعه صورت گیرد.

در پایان دکتر حق شناس از اعضای هیأت مدیره انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی با اشاره به اینکه عمر بیماری ایدز در جامعه جهانی زیاد نیست تصریح کرد: چون مرکز بروز و ظهور این بیماری در فاصله جغرافیایی قابل توجهی با ایران بوده است بنابراین هنوز ایران درخصوص فرهنگ سازی از کشورهای پیشرفته عقب تر است در سال های قبل مسوولان و دستگاه های ذی ربط تشخیص داده بودند که با موضوع ایدز به صورت پنهان و چراغ خاموش برخورد کنند در صورتی که با تلاش رسانه ها بیش از یک دهه طول کشید که این باور به مسوولین داده شود که آگاهی بخشی جزو انکارناپذیر این بیماری است و مشکلات تنها با آگاهی پذیری در جامعه حل خواهد شد.