مخالفت ايران و سوريه با يكي از بندهاي بيانيه امان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، يك منبع مطلع در نشست وزاري خارجه كشورهاي همسايه عراق در امان گفت:نمايندگان ايران و سوريه در اين نشست خواستار حذف اين بند شدند زيرا به معني آن است كه هم اكنون دخالتي در امور داخلي عراق و روند انتخابات اين كشور صورت مي پذيرد .



در بيانيه پيشنهادي امان ، شركت كنندگان خواستار عدم دخالت ساير كشورها در امور داخلي عراق و از جمله انتخابات اين كشور شده اند .

گفتني است پيش نويس بيانيه پاياني نشست امان روز گذشته طي نشست مقدماتي شركت كنندگان تدوين شده بود.

نشست وزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق به ميزباني امان و با شركت وزراي امور خارجه كشورهاي كويت، تركيه ، عربستان، اردن، سوريه و معاون وزير خارجه ايران امروز برگزار مي شود.

لازم به ذكر است وزير امور خارجه كشورمان در اعتراض به سخنان گستاخانه عبدالله دوم پادشاه اردن پيرامون دخالت ايران در امور داخلي عراق ، در اين كنفرانس شركت نكرده است .

اشرف قاضي نماينده دبيركل سازمان ملل متحد در امور عراق و عمروموسي دبيركل اتحاديه عرب نيز دراين نشست شركت مي كنند.

