  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۰۷

آخرين خبرها از نشست امان :

مخالفت ايران و سوريه با يكي از بندهاي بيانيه امان

كشورهاي ايران و سوريه با درج بندي در بيانيه پاياني نشست امان مبني بر لزوم عدم دخالت ساير كشورها در انتخابات عراق مخالفت كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، يك منبع مطلع در نشست وزاري خارجه كشورهاي همسايه عراق در امان گفت:نمايندگان ايران و سوريه در اين نشست خواستار حذف اين بند شدند زيرا به معني آن است كه هم اكنون دخالتي در امور داخلي عراق و روند انتخابات اين كشور صورت مي پذيرد .

در بيانيه پيشنهادي امان ، شركت كنندگان خواستار عدم دخالت ساير كشورها در امور داخلي عراق و از جمله انتخابات اين كشور  شده اند .

گفتني است پيش نويس بيانيه پاياني نشست امان روز گذشته طي نشست مقدماتي شركت كنندگان تدوين شده بود.

نشست وزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق به ميزباني امان و با شركت وزراي امور خارجه كشورهاي كويت، تركيه ، عربستان، اردن، سوريه و معاون وزير خارجه ايران امروز برگزار مي شود.

لازم به ذكر است وزير امور خارجه كشورمان در اعتراض به سخنان گستاخانه عبدالله دوم پادشاه اردن پيرامون دخالت ايران در امور داخلي عراق ، در اين كنفرانس شركت نكرده است .

اشرف قاضي نماينده دبيركل سازمان ملل متحد در امور عراق و عمروموسي دبيركل اتحاديه عرب نيز دراين نشست شركت مي كنند.

کد مطلب 145946

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام دوکشور خوب باشه بهتر ه حداقل دهه ۵۰ هستیم چیزی جز خیانت از این عربها ندیدیم میشه با اینها قطع رابطه کنیم آنها را بحال خودشان واگذارکنیم آقا بخدا داریم نامسلمان میشم تورا ول کنید به این قوم عرب خوبی نیامده اینها مارا بعنوان دشمن دیرینه خودشان می‌دانند اسرائیل دوستشان ما دشمن جنگ عراق با ایران

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها