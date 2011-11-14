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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

ویژه برنامه‌های غدیر خم رادیو فرهنگ اعلام شد

ویژه برنامه‌های غدیر خم رادیو فرهنگ اعلام شد

رادیو فرهنگ سه‌شنبه 24 آبان همزمان با عید سعید غدیر خم ویژه برنامه‌هایی را به همین مناسبت پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "فریادگر توحید" ویژه برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه است که از ساعت 9 تا 10:30 امامت در فرهنگ شیعه را بررسی می‌کند. حجت الاسلام بهمن شریف زاده و میثم قمیشیان با حضور در این برنامه ضمن بررسی جایگاه و شخصیت والای حضرت علی(ع) به بررسی ولایت در فرهنگ شیعه می‌پردازد. این برنامه به سردبیری میترا نیکفر، تهیه‌کنندگی هادی موسوی نژاد و با اجرای فاطمه حقیقت ناصری تهیه و پخش می‌شود.

"الغدیر" ویژه برنامه دیگری از گروه فرهنگ و ادب است که از ساعت 10:30تا 12 کتاب الغدیر نوشته علامه امینی را شرح و بررسی می‌کند. رضا اسماعیل زاده ضمن روایت بخش‌هایی از کتاب الغدیر نوشته علامه امینی به شرح اهمیت و جایگاه این کتاب در میان مسلمانان و شیعیان می‌پردازد. "الغدیر" به نویسندگی ضیاءالدین خالقی، تهیه‌کنندگی هادی موسوی‌نژاد و با اجرای مریم یگانه تهیه و پخش می‌شود.
 
برنامه "فرهنگ و جامعه" نیز همزمان با عید سعید غدیر خم با موضوع ولایت پذیری و توجه به انتخاب حضرت امیرالمومنین (ع) اختصاص دارد.  این برنامه با حضور مهدی امیر کمالی، امیر حسین راسخ و محمد هادی همایون پخش می‌شود. فرهنگ و جامعه از ساعت 12 تا 13:30 به سردبیری میترا نیکفر، تهیه کنندگی محمدرضا حاج حیدری و با اجرای مریم یگانه تهیه و تدوین می‌شود.

برنامه "هفت اقلیم" سه شنبه از ساعت 17 تا 18:30 نیز به همین مناسبت با موضوع ادبیات غدیر و بررسی متون کهن و داستان‌های نوین برگرفته از حادثه غدیر خم پخش می‌شود. این برنامه کاری از گروه هنر است که به همت فرزانه ابراهیم زاده و بهاره برهانی و با اجرای ناصر قوام پور پخش می‌شود.

کد مطلب 1459990

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