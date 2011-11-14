به گزارش خبرگزاری مهر، "فریادگر توحید" ویژه برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه است که از ساعت 9 تا 10:30 امامت در فرهنگ شیعه را بررسی می‌کند. حجت الاسلام بهمن شریف زاده و میثم قمیشیان با حضور در این برنامه ضمن بررسی جایگاه و شخصیت والای حضرت علی(ع) به بررسی ولایت در فرهنگ شیعه می‌پردازد. این برنامه به سردبیری میترا نیکفر، تهیه‌کنندگی هادی موسوی نژاد و با اجرای فاطمه حقیقت ناصری تهیه و پخش می‌شود.

"الغدیر" ویژه برنامه دیگری از گروه فرهنگ و ادب است که از ساعت 10:30تا 12 کتاب الغدیر نوشته علامه امینی را شرح و بررسی می‌کند. رضا اسماعیل زاده ضمن روایت بخش‌هایی از کتاب الغدیر نوشته علامه امینی به شرح اهمیت و جایگاه این کتاب در میان مسلمانان و شیعیان می‌پردازد. "الغدیر" به نویسندگی ضیاءالدین خالقی، تهیه‌کنندگی هادی موسوی‌نژاد و با اجرای مریم یگانه تهیه و پخش می‌شود.



برنامه "فرهنگ و جامعه" نیز همزمان با عید سعید غدیر خم با موضوع ولایت پذیری و توجه به انتخاب حضرت امیرالمومنین (ع) اختصاص دارد. این برنامه با حضور مهدی امیر کمالی، امیر حسین راسخ و محمد هادی همایون پخش می‌شود. فرهنگ و جامعه از ساعت 12 تا 13:30 به سردبیری میترا نیکفر، تهیه کنندگی محمدرضا حاج حیدری و با اجرای مریم یگانه تهیه و تدوین می‌شود.



برنامه "هفت اقلیم" سه شنبه از ساعت 17 تا 18:30 نیز به همین مناسبت با موضوع ادبیات غدیر و بررسی متون کهن و داستان‌های نوین برگرفته از حادثه غدیر خم پخش می‌شود. این برنامه کاری از گروه هنر است که به همت فرزانه ابراهیم زاده و بهاره برهانی و با اجرای ناصر قوام پور پخش می‌شود.