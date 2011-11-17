بازیکنان تیم فوتبال میناشی اسلام آبادغرب نگران مسائل مالی نباشند

مراد احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ من ازنتایج تیم فوتبال "جک میناشی" خوشحال هستم، به خصوص اینکه تیم درصدر رقابتها قرار دارد ما هم تاجایی که بتوانیم به تیم کمک مالی می کنیم تا بازیکنان و کادر فنی تیم بدون هیچ دغدغه ای برای رویایی با رقیبان نداشته باشد.

نماینده حامی مالی باشگاه "جک میناشی" اسلام آباد غرب تصریح کرد: به مجموعه تیم میناشی اعلام کرده ایم اصلا نگران مسائل مالی نباشند چون حامی مالی باشگاه به تعهدات خود عمل خواهد کرد.

احمدیان تاکید کرد: بازیکنان تیم فوتبال میناشی اسلام آبادغرب از همه لحاظ به خصوص مالی و اشتغال باید حمایت شوند و خانم شمسی گلمحمدی به عنوان حامی مالی، باشگاه تاکنون به تعهدات خود در قبال مسائل مالی عمل کرده و حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مردم اسلام آبادغرب در مجلس نیز قول داده اند که بازیکنانی که با مشکل اشتغال روبرو هستند، برای آنها شرایطی فراهم کند که در کارخانه کاشی کاژه مشغول به کار شوند.

وی افزود: باید قبول کنیم قرارداد بازیکنان تیم باید به گونه ای باشد که به هیچ وجه از لحاظ مالی دچار مشکل نشوند به همین خاطر با خانم گلمحمدی حامی مالی باشگاه مذاکراتی داشته ایم تا در صورت امکان مبلغ قرار داد بازیکنان و کادر فنی تیم افزایش یابد.

نماینده حامی مالی باشگاه "جک میناشی" اسلام آباد غرب با اشاره به روحیه با تعصب بازیکنان تیم، گفت: بعضی از مواقع حسرت می‌خورم که چرا شرایطی که برای باشگاهای دیگر استانها وجود دارد،‌ برای تیم ما فراهم نیست، وقتی می بینم که بازیکنان و کادر فنی تیم با چه تعصب و روحیه خاصی در مسابقات شرکت می کنند، احساس غرور می کنم.

احمدیان اشاره ای به استعدادهای فوتبالی شهرستان اسلام آباد غرب داشت و تاکید کرد: واقعا فوتبالیستهای اسلام آبادی استعداد خاصی دارند، وقتی در مسابقات روستایی سطح فنی بازیکنان را ارزیابی می کنیم، می بینیم که این بازیکنان در سطح فوتبالیستهای پایتخت هستند اما باید این استعدادها کشف شوند که امیدواریم هیات فوتبال شهرستان این استعدادها را شناسایی کنند.

شمسی گلمحمدی سال های متمادی است که از تیم های ورزشی در شهرستان اسلام آباد غرب به عنوان حامی مالی حمایت می کند و تیم فوتبال جک میناشی(‌همسر فقید ایشان) و فوتسال رکسانا میناشی ( دختر فقید وی) در حال حاضر توسط حمایتهای مالی خانم گلمحمدی در حال به دست آوردن نتایج خوبی در رقابتهای گوناگون هستند.