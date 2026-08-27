به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر پنجشنبه در این آیین با تبریک هفته دولت اظهار کرد: در شرایطی که کشور با تهدیدها و فشارهای مختلف مواجه بود، در کنار نیروهای مقتدر مسلح، همه ارکان دولت از جمله کارمندان نیز پای کار بودند و در مسیر خدمت به مردم و کشور نقش‌آفرینی کردند.

وی افزود: دولت خود را جان‌فدای ملت و ایران اسلامی می‌داند و همه تلاش مجموعه دولت بر این است که در کنار مردم و برای رفع مشکلات آنان در همه عرصه هه حضور داشته باشد.

فرماندار دشتی با اشاره به هدف گذاری دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان ما به دنبال تجزیه ایران اسلامی بودند، اما صلابت همه ارکان نظام و پشتیبانی مردم از کشور و نظام جمهوری اسلامی، نقشه‌های آنان را خنثی کرد.

مقاتلی ادامه داد: دولت در این شرایط ضمن پشتیبانی از رزمندگان و نیروهای مسلح، تأمین معیشت مردم را نیز دنبال کرد و با وجود تلاش دشمنان برای ایجاد التهاب و کشاندن مردم به خیابان‌ها، با مدیریت مناسب اجازه تحقق اهداف آنان داده نشد.

وی با اشاره به عملکرد شهرستان دشتی در یک سال گذشته اظهار کرد: با وجود همه تهدیدها و مشکلات، در این مدت شاهد اقدامات و اتفاقات خوبی در شهرستان بودیم و ۴۷۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۳ همت در حوزه‌های مختلف افتتاح و یا وارد مرحله اجرا شده است.

فرماندار دشتی با اشاره به ظرفیت‌های جدید اقتصادی شهرستان گفت: دشتی در گذشته یکی از قطب‌های کشاورزی استان بود، اما امروز به یکی از قطب‌های نیروگاه‌های خورشیدی استان نیز تبدیل شده است.

مقاتلی افزود: تاکنون نزدیک به ۸۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی در شهرستان اختصاص یافته و حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه نیز افزایش یافته است.

وی در ادامه با تقدیر از تلاش‌ها و زحمات کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان گفت: نقش کارمندان در دستگاه‌های اجرایی بسیار اثرگذار است و بخش مهمی از رضایتمندی مردم از نظام اداری، به نحوه عملکرد و برخورد کارکنان با مردم و ارباب‌رجوع بستگی دارد.

فرماندار دشتی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید در برخورد با ارباب‌رجوع سعه صدر داشته باشیم و با حوصله، احترام و تکریم با مردم رفتار کنیم.

مقاتلی با اشاره به تعداد قابل توجه پروژه‌های اجرایی در استان بوشهر گفت: انتخاب استاندار بوشهر به عنوان استاندار برتر در جشنواره شهید رجایی افتخار بزرگی برای استان و شهرستان دشتی است و این موفقیت حاصل تلاش و همراهی مجموعه مدیریتی و کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.

وی از کارکنان نمونه دستگاه‌های اجرایی شهرستان دشتی تقدیر کرد و بر تداوم تلاش برای خدمت‌رسانی بهتر، تکریم مردم و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان تأکید کرد.