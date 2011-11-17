اجناس فروشی در مترو تقلبی است

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ مجتبی فخاری فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت اظهار داشت: متکدیان و دست فروشان داخل مترو در لوای تکدی گری و دست فروشی دست به اعمال مجرمانه ای مانند سرقت می زنند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه از اجرای طرح جمع آوری دست فروشان و متکدیان داخل مترو طی چند روز گذشته خبر داد و گفت: در راستای اجرای این طرح هیچ گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت و ماموران یگان انتظامی مترو با همکاری عوامل شرکت بهره برداری مترو تهران، در صورت مشاهده دست فروشان با آنها برخورد می کنند.

وی افزود : مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به تکدی گری و نیز گماردن اطفال و اشخاص غیر رشید به انجام این کار نظر دارد و برای شخص متکدی علاوه بر مجازات حبس از یک ماه تا سه ماه، مصادره اموالی که از طریق تکدی گری بدست آمده را نیز منظور کرده است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: برابر ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11 تیر ماه سال 1334" جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی " یکی از وظایف شهرداری است ولیکن نیروی انتظامی نیز در تعامل با دستگاههای مسوول، جهت حل این معضل اجتماعی طرح هایی را در این خصوص اجرا می کند.

سرهنگ فخاری با بیان این مطلب اظهار داشت: مترو مکان شلوغی است بنابراین بازاری بالقوه برای دست فروشی و متکدیان محسوب می شود؛ این در حالی است که شهروندان باید توجه داشته باشند که هر ارزانی بی حکمت نیست و اغلب اجناس دستفروشان داخل مترو تقلبی ، غیر بهداشتی و تاریخ گذشته و خطرناک هستند. بنابراین مهم ترین راه کار ریشه کنی دستفروشی وتکدی گری در داخل مترو خرید نکردن از دستفروشان و پول ندادن به متکدیان است.

وی گفت : اکثر دستفروشان و متکدیان داخل مترو روزانه مبالغ زیادی را در پوشش مظلوم نمایی و فروش اجناس تاریخ مصرف گذشته به دست می آورند ، این افراد که با جریحه دار کردن حس ترحم شهروندان اقدام به فروش اجناس خود می کنند و وضعیت ظاهری خود را چه از نظر پوشش بدنی و یا حالت چهره طوری می آرایند که بیش ترین اثر گذاری را بر روی افراد داشته باشد و کمتر از کنار آنها بگذرد و سودی را با خرید و یا کمک به آنها برای این افراد حاصل ننمایند .

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت در خصوص نحوه کار متکدیان و دست فروشان داخل مترو بیان داشت : این افراد از طریق تشکیلات خود صبح ها با مینی بوس به مترو آورده می شوند و شب ها جمع آوری می شوند و سوگلی آنها کسانی هستند که شب ها پول بیش تری تحویل دهند اکثر این افراد همدیگر را شناخته و عضو یک خانواده می باشند .

سرهنگ فخاری در مورد کودکان دست فروش و متکدی داخل مترو، گفت: اکثر این افراد در قالب فروشندگان آدامس ، گل ، فال در مترو ظاهر شده و در اصل به گدایی می پردازد ، کسانی که این کودکان را وادار به گدایی و دستفروشی می کنند برای آنها میزان در آمدی را در نظر می گیرند مثلا به کودک می گویند باید روزی2000 تومان در بیاوری و در صورتیکه این مبلغ جمع آوری نشود کودک مورد شماتت و حتی کتک قرار می گیرد .

این مقام مسئول بیان داشت: مردم می توانند با دقت نظر، تیز بینی و عدم خرید و کمک نکردن به این افراد باعث کاهش وقوع جرایم توسط افراد سود جو و بزه کار شوند .

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه جرایم می توانند گزارشات خود را به ماموران مستقر در ایستگاه های حراست پلیس داخل مترو ارائه دهند و یا با شماره تلفن 48987273مرکز فرماندهی و کنترل یگان انتظامی مترو تماس بگیرند .

این مقام ارشد انتظامی در خاتمه اظهار داشت : ماموران با کسب گزارشات مردمی چه به صورت حضوری و یا تلفنی ، سریعا به محل مراجعه کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن به آن رسیدگی می کنند.