به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام امین نصیری‌پور یکی از ماموریت‌های حوزه‌های علمیه خواهران را پاسخگویی به نیازهای جامعه برشمرد و اظهار داشت: بر همین اساس برخی رشته‌ها در حال طراحی و یا تصویب هستند و در سال‌های آینده به رشته‌های در حال ارائه در حوزه‌های علمیه خواهران اضافه می‌شوند.



وی از رشته‌های فرق و مذاهب اسلامی، امامت، تبلیغ، تربیت مبلغ حج، مهدویت و آشنایی با اندیشه امام خمینی (ره) به عنوان رشته‌های در دست پیگیری اجرا در حوزه‌های علمیه خواهران یاد کرد و ادامه داد: ابتدا کلیات این رشته‌ها از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تهیه می‌شود و سپس در شورای گسترش و شورای عالی حوزه‌های علمیه به تصویب می‌رسد.



نصیری‌پور افزود: پس از این مرحله سرفصل‌های رشته مورد نظر از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تهیه می‌شود و در صورت تصویب سرفصل‌ها در شورای عالی حوزه‌های علمیه، این رشته به اجرا درمی‌آید.



وی ادامه داد: ‌از میان رشته‌های مورد اشاره، کلیات رشته‌های فرق و مذاهب اسلامی، امامت، تبلیغ و مهدویت به تصویب شورای گسترش حوزه‌های علمیه رسیده است و در دستور کار شورای عالی حوزه‌های علمیه قرار دارد و کلیات رشته‌های تربیت مبلغ حج و آشنایی با اندیشه امام خمینی (ره) در دستور کار شورای گسترش حوزه‌های علمیه قرار دارد.



مدیر برنامه‌ریزی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران کشور یادآور شد: علاوه بر این رشته‌ها، مراحل مختلف طراحی و تصویب رشته اخلاق و تربیت اسلامی نیز به انجام رسیده است و امیدواریم در سال آینده این رشته در حوزه‌های علمیه خواهران ارائه شود.



ایجاد رشته‌های جدید با هدف پاسخ گویی به نیازهای نظام و جامعه اسلامی



وی این رشته‌های تحصیلی را مربوط به تحصیل طلاب در سطح سه (کار‌شناسی ارشد) دانست و گفت: ایجاد رشته‌های جدید با هدف پاسخ گویی به نیازهای نظام اسلامی و جامعه اسلامی طراحی می‌شوند و این امر زمینه انتخاب رشته برای طلاب بر اساس توانمندی و علایق در سطوح عالی را نیز فراهم می‌کند.