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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۵

نصیری‌پور خبر داد:

افزایش رشته‌های حوزه‌های علمیه خواهران

افزایش رشته‌های حوزه‌های علمیه خواهران

قم - خبرگزاری مهر: مدیر برنامه‌ریزی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: برخی رشته‌های کاربردی به رشته‌های فعلی نظام آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام امین نصیری‌پور یکی از ماموریت‌های حوزه‌های علمیه خواهران را پاسخگویی به نیازهای جامعه برشمرد و اظهار داشت: بر همین اساس برخی رشته‌ها در حال طراحی و یا تصویب هستند و در سال‌های آینده به رشته‌های در حال ارائه در حوزه‌های علمیه خواهران اضافه می‌شوند.

وی از رشته‌های فرق و مذاهب اسلامی، امامت، تبلیغ، تربیت مبلغ حج، مهدویت و آشنایی با اندیشه امام خمینی (ره) به عنوان رشته‌های در دست پیگیری اجرا در حوزه‌های علمیه خواهران یاد کرد و ادامه داد: ابتدا کلیات این رشته‌ها از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تهیه می‌شود و سپس در شورای گسترش و شورای عالی حوزه‌های علمیه به تصویب می‌رسد.

نصیری‌پور افزود: پس از این مرحله سرفصل‌های رشته مورد نظر از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تهیه می‌شود و در صورت تصویب سرفصل‌ها در شورای عالی حوزه‌های علمیه، این رشته به اجرا درمی‌آید.

وی ادامه داد: ‌از میان رشته‌های مورد اشاره، کلیات رشته‌های فرق و مذاهب اسلامی، امامت، تبلیغ و مهدویت به تصویب شورای گسترش حوزه‌های علمیه رسیده است و در دستور کار شورای عالی حوزه‌های علمیه قرار دارد و کلیات رشته‌های تربیت مبلغ حج و آشنایی با اندیشه امام خمینی (ره) در دستور کار شورای گسترش حوزه‌های علمیه قرار دارد.

مدیر برنامه‌ریزی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران کشور یادآور شد: علاوه بر این رشته‌ها، مراحل مختلف طراحی و تصویب رشته اخلاق و تربیت اسلامی نیز به انجام رسیده است و امیدواریم در سال آینده این رشته در حوزه‌های علمیه خواهران ارائه شود.

ایجاد رشته‌های جدید با هدف پاسخ گویی به نیازهای نظام و جامعه اسلامی

وی این رشته‌های تحصیلی را مربوط به تحصیل طلاب در سطح سه (کار‌شناسی ارشد) دانست و گفت: ایجاد رشته‌های جدید با هدف پاسخ گویی به نیازهای نظام اسلامی و جامعه اسلامی طراحی می‌شوند و این امر زمینه انتخاب رشته برای طلاب بر اساس توانمندی و علایق در سطوح عالی را نیز فراهم می‌کند.

کد مطلب 1461896

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