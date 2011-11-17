رابطه حوزه و دانشگاه ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر رشاد، در حاشیه همایش علامه طباطبایی که پیش از ظهر پنج شنبه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد درگفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: دوران ما دورانی است که ما با الحاد پنهان در قالب مفاهیمی مانند سکولاریسم و... مواجه هستیم به همین دلیل انجام رسالت‌های حوزه در این دوران دشوار‌تر از گذشته است.



وی با اشاره به وحدت حوزه و دانشگاه تصریح کرد: تولید علوم دینی بخصوص علوم انسانی هنوز مورد پرسش دانشگاه از حوزه نیست و دانشگاه احساس تشنگی به این علوم را درک نکرده است.



رشاد ادامه داد: هنوز ما نتوانسته‌ایم ضرورت‌ها و بایسته‌های علم دینی را به دانشگاه‌ها منتقل کنیم و از سوی دیگر هم

ارتباط میان حوزه و دانشگاه ضعیف است.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: دانشگاه‌ها از تولیدات حوزه اطلاع کافی ندارند و باید بتوانیم با مدیریت فکری و فرهنگی پیوند میان این دو نهاد را تقویت کنیم.



وی افزود: رابطه میان حوزه و دانشگاه نسبت به قبل از انقلاب بیشتر شده است و دانشگاهیان و حوزویان هم بسیار با هم مرتبط شده‌اند اما هنوز ارتباط میان حوزه و دانشگاه آنطور که مورد توقع است ایجاد نشده وباید تقویت شود.



رشاد تصریح کرد: هنوز مسئله تولید علم دینی مسئله دانشگاه‌های کشور ما نشده است و دغدغه لازم وجود ندارد.



رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین با قدردانی از برگزارکنندگان همایش علامه طباطبایی بیان کرد: علامه طباطبایی یک ضلع از مثلثی است که امام خمینی و شهید مطهری اضلاع دیگر آن بودند.



وی افزود: این سه بزگوار مجموعا با یکدیگر فعالیت‌هایی داشتند که پیشاهنگان اندیشه جدید شیعه محسوب می‌شوند.



وی زمان آگاهی و خودآگاهی را دو ویژگی برجسته این سه اندیشمند دانست و ادامه داد: این بزرگواران مسائل زمانه خود را می‌شناختند و با خودآگاهی هم وارد عرصه شدند.



وی افزود: امام، علامه و شهید مطهری می‌دانستند که رسالتی تاریخی بر عهده دارند و دانشگاهیان و حوزویان ما هم اگر بخواهند رسالت تاریخی خود را ایفا کنند باید این دو ویژگی یعنی زمان آگاهی و خودآگاهی را داشته باشند.



رشاد تصریح کرد: دوران کنونی دوران الحاد پنهان است و بنابراین رسالت دانشجویان و دانشگاهیان و حوزویان سنگین‌تر و دشوار‌تر از گذشته است که الحاد آشکاری وجود داشت و کسانی مانند علامه طباطبایی با آن برخورد کردند.



وی تاکیدکرد: امروز ما در دنیا با گستره‌ای از الحاد از عدم حضور دین در عرصه سیاسی و اجتماعی تا بی‌دینی مواجه هستیم و مسئولیت دشوارتری بر عهده حوزه و دانشگاه‌های کشور است.