توقیف ۲۵ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در شهر دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان عصر امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای آرامش و امنیت در سطح شهر ارتقای امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی در برخورد با هنجارشکنان، طرح ضربتی امنیت محلهمحور باهدف افزایش ضریب امنیتی و ایجاد فضای امن برای شهروندان برخورد با راکبان خودرو و موتورسیکلتهای متخلف به مرحله اجرا در آمد.
وی افزود: در اجرای این طرح تعداد ۲۰ دستگاه موتورسیکلت و پنج دستگاه خودرو متخلف به علت عدم نصب پلاک، سبقت غیرمجاز، آلودگی صوتی، پلاک مخدوش، حرکات نمایشی و عدم ارائه گواهینامه و مدارک مربوطه و عدم استفاده از کلاه ایمنی توقیف و روانه پارکینگ شدند.
فرمانده انتظامی دورود به رانندگان توصیه کرد برای ایمنی در تردد و امنیت در حوزه ترافیک قوانین و مقررات راهنماییورانندگی را رعایت کنند، در غیر این صورت زمینه بروز حوادث و ایراد صدمه و خسارت را برای خود و دیگران فراهم میآورند.
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