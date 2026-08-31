محمدیاران: موانع حقوقی و ثبتی موقوفات در خراسان شمالی رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم محمدیاران پیش از ظهر دوشنبه در همایش یاوران وقف در خراسان شمالی اظهار کرد: در حوزه اسناد موقوفات و بقاع متبرکه، چه در بحث صدور اسناد که فرآیندی طولانی و زمان‌بر است و چه در زمینه نقشه‌برداری و تهیه نقشه‌های UTM و طرح جامع شهری، موانع و مشکلاتی وجود دارد که باید با همکاری دستگاه‌های متولی برطرف شود.

وی در ادامه افزود: طبق گزارش‌های مطرح‌شده، حدود ۳۰۰ فقره پرونده از سال ۱۴۰۳ تشکیل شده که به دلیل وصول نشدن پاسخ برخی دستگاه‌ها از جمله آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی، فرآیند صدور سند برای تعدادی از موقوفات با مشکل مواجه شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر طرح‌های سرمایه‌گذاری در موقوفات گفت: فرآیند سرمایه‌گذاری باید با صحت، سلامت و شفافیت انجام شود؛ به‌ویژه در اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری درباره ارزش ریالی موقوفات و بقاع متبرکه.

محمدیاران درباره بازنویسی اسناد موقوفات تصریح کرد: بازنویسی وقف‌نامه‌ها باید با اصل وقف‌نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری تطبیق داده شود تا از تغییر عمدی یا غیرعمدی حدود موقوفات جلوگیری شود.

وی با اشاره به مطالبات اداره کل اوقاف از برخی دستگاه‌ها، تعیین تکلیف این مطالبات را ضروری دانست و بر عادلانه بودن فرآیند کارشناسی و اجاره رقبات موقوفات و بقاع متبرکه تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بر تعامل بیشتر اداره‌کل اوقاف و اداره‌کل میراث فرهنگی استان تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل «کمیسیون حفظ و توسعه موقوفات» در استانداری با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط را مطرح کرد.

محمدیاران با تأکید بر تخصصی بودن موضوعات حوزه وقف گفت: تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی موقوفات و استفاده از قضات متبحر، متخصص و آموزش‌دیده می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این حوزه مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از اطاله دادرسی، حل مسائل مربوط به موقوفات و امامزادگان و رفع موانع سرمایه‌گذاری، انتظار می‌رود استانداری و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان همکاری و هم‌افزایی لازم را داشته باشند و دستگاه قضایی نیز با برگزاری نشست‌های تخصصی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، برای رفع این چالش‌ها تلاش خواهد کرد.