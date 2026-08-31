زلزله ۳.۸ ریشتری یاسوج خسارتی نداشت

منوچهر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۱۸:۵۱ عصر دوشنبه یاسوج را لرزاند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زمین‌لرزه، تیم‌های ارزیابی، کارشناسی، امدادی، عملیاتی و خدماتی در حالت آماده‌باش قرار گرفتند و نیروهای ارزیاب نیز به مناطق تحت تأثیر زمین‌لرزه اعزام شدند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی و بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون هیچ‌گونه گزارشی از خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه دریافت نشده است.

محمدی اضافه کرد: تیم‌های امدادی و ارزیابی همچنان در آماده‌باش قرار دارند و وضعیت مناطق مختلف از سوی نیروهای مربوطه رصد می‌شود.