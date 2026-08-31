مفاد بیانیه مشترک کشورهای پاکستان، ترکیه و عربستان در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اولین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی مربوط به توافق مکه را در استانبول برگزار و بیانیه مشترکی را صادر کردند.

در این بیانیه آمده است؛

-جلسه امروز گامی مهم در راستای پیشبرد توافقنامه مکه از امضا به اجرا است.

-توافق بر سر گام‌های بعدی برای نهادینه کردن همکاری

- دبیرخانه‌ای در عربستان سعودی برای پشتیبانی از فعالیت‌های سه کشور تاسیس می‌شود.

-پاکستان برای اولین دوره سه ساله ریاست دبیرخانه را بر عهده خواهد داشت.

-مصمم به اجرای توافقنامه برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه هستیم.

-سه کشور به تلاش‌های خود برای کاهش تنش‌ها و خویشتنداری ادامه خواهند داد و به صلح و ثبات منطقه‌ای کمک خواهند کرد.

-سه کشور بر ماهیت دفاعی مشارکت و اصل احترام متقابل به حاکمیت کشورها تأکید می‌کنند.

-توافق برای افزایش قابلیت‌های دفاعی سه کشور. همکاری شامل تقویت صنایع دفاعی، توسعه تولید و فناوری خواهد بود.

-سه کشور بازدارندگی و دفاع جمعی را در بین خود تقویت خواهند کرد و توافق کردند که به برقراری صلح در منطقه و فراتر از آن کمک کنند.