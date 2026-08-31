به گزارش خبرگزاری مهر، درس خارج فقه آیتالله عبدالله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید در سال تحصیلی جدید از روز شنبه چهارم مهرماه، با محوریت کتاب حدود و دیات برگزار خواهد شد.
این درس از روز شنبه تا سهشنبه هر هفته، از ساعت ۹ صبح در مسجد اعظم قم برگزار میشود.
همچنین درس اخلاق آیتالله جوادی آملی با موضوع ادامه مباحث حکمتهای نهجالبلاغه، روزهای چهارشنبه از ساعت ۹ صبح در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.
طلاب و علاقهمندانی که امکان حضور در مسجد اعظم قم را ندارند نیز میتوانند این دروس را به صورت زنده از طریق تلویزیون اینترنتی اسراء دنبال کنند.
صوت و متن جلسات نیز پس از برگزاری، طبق روال گذشته در پایگاه اطلاعرسانی اسراء و کانال دروس آیتالله جوادی آملی در شبکههای اجتماعی ایتا، تلگرام و سروش منتشر خواهد شد.
قم- دروس خارج فقه و اخلاق آیتالله جوادی آملی در سال تحصیلی ۱۴۰۵، از روز شنبه چهارم مهرماه به صورت حضوری در مسجد اعظم قم آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، درس خارج فقه آیتالله عبدالله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید در سال تحصیلی جدید از روز شنبه چهارم مهرماه، با محوریت کتاب حدود و دیات برگزار خواهد شد.
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