به گزارش خبرگزاری مهر، درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید در سال تحصیلی جدید از روز شنبه چهارم مهرماه، با محوریت کتاب حدود و دیات برگزار خواهد شد.



این درس از روز شنبه تا سه‌شنبه هر هفته، از ساعت ۹ صبح در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود.



همچنین درس اخلاق آیت‌الله جوادی آملی با موضوع ادامه مباحث حکمت‌های نهج‌البلاغه، روزهای چهارشنبه از ساعت ۹ صبح در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.



طلاب و علاقه‌مندانی که امکان حضور در مسجد اعظم قم را ندارند نیز می‌توانند این دروس را به صورت زنده از طریق تلویزیون اینترنتی اسراء دنبال کنند.



صوت و متن جلسات نیز پس از برگزاری، طبق روال گذشته در پایگاه اطلاع‌رسانی اسراء و کانال دروس آیت‌الله جوادی آملی در شبکه‌های اجتماعی ایتا، تلگرام و سروش منتشر خواهد شد.