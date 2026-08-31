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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

فکت چک؛ اخباری که ۹ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۹ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-تعطیلی موقت فرودگاه مهرآباد درپی حمله آمریکا به جزیره لارک

-تهدید ترامپ به تلفات سنگین در ایران درصورت حمله ایران به کشورهای منطقه

-شهادت بیش از ۷۰نفر از نیروهای سپاه در حمله آمریکا به جزیره لارک

-ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر جلوگیری از مین‌ریزی ایران در تنگه هرمز

-تایید وزارت صمت برای افزایش تعرفه واردات خودرو

-فشار بانک مرکزی برای ارزان نشدن ارز

-حمله نشدن به پایگاه هوایی المنهاد امارات توسط ایران

-افزایش سه برابری نرخ غذای سلف دانشجویان علوم پزشکی

-درگیری در نوار مرزی شهرستان پاوه استان کرمانشاه

اخبار تکذیب شده ۹ شهریور ۱۴۰۵

فکت چک؛ اخباری که ۹ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6933404
مریم علی بابایی

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