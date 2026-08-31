فکت چک؛ اخباری که ۹ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-تعطیلی موقت فرودگاه مهرآباد درپی حمله آمریکا به جزیره لارک
-تهدید ترامپ به تلفات سنگین در ایران درصورت حمله ایران به کشورهای منطقه
-شهادت بیش از ۷۰نفر از نیروهای سپاه در حمله آمریکا به جزیره لارک
-ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر جلوگیری از مینریزی ایران در تنگه هرمز
-تایید وزارت صمت برای افزایش تعرفه واردات خودرو
-فشار بانک مرکزی برای ارزان نشدن ارز
-حمله نشدن به پایگاه هوایی المنهاد امارات توسط ایران
-افزایش سه برابری نرخ غذای سلف دانشجویان علوم پزشکی
-درگیری در نوار مرزی شهرستان پاوه استان کرمانشاه
اخبار تکذیب شده ۹ شهریور ۱۴۰۵
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