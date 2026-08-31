  1. استانها
  2. فارس
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

سفره عقد ۲۶ زوج جوان در حرم شاهچراغ(ع) پهن شد

سفره عقد ۲۶ زوج جوان در حرم شاهچراغ(ع) پهن شد

شیراز-همزمان با ایام میلاد پیامبر اکرم(ص) سفره عقد ۲۶ زوج جوان به همت واحد پیوند آسمانی آستان مقدس شاهچراغ(ع) در فضای معنوی حرم مطهر پهن شد و این زوج‌ها زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) و ولادت خجسته امام جعفر صادق(ع)، مراسم عقد ازدواج دائم ۲۶ زوج جوان به همت واحد «پیوند آسمانی» آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) در حرم مطهر برگزار شد.

این مراسم برای هر یک از زوج‌ها به صورت جداگانه و در فضای معنوی حرم مطهر حضرت احمدبن موسی(ع) برگزار شد.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای زوج‌های جوان

واحد «پیوند آسمانی» آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) در کنار برگزاری مراسم عقد، کارگاه‌های آموزشی «پیوند ماندگار» و «طرح معرفت» را نیز با هدف ارتقای مهارت‌های زندگی و توانمندسازی زوجین برگزار می‌کند.

این کارگاه‌ها با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و کارشناسان خانواده برگزار شده و زوج‌های جوان می‌توانند به صورت رایگان در این دوره‌های تعاملی شرکت کنند.

امکان برگزاری عقد در حرم مطهر

علاقه‌مندان برای هماهنگی برگزاری مراسم عقد در جوار حرم مطهر حضرت احمدبن موسی(ع) می‌توانند به دفتر واحد «پیوند آسمانی» واقع در صحن احمدی(ع) مراجعه کنند.

کد مطلب 6933507

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها