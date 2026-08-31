افتتاح ۳ طرح عمرانی در شهرستان فهرج با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف رهگویی، شامگاه دوشنبه در حاشیه آیین بهرهبرداری از طرحهای هفته دولت در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: به مناسبت هفته دولت، ۳ طرح عمرانی در روستا های بخش مرکزی با مجموع اعتبار ۱۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به جزئیات این پروژهها افزود: زمین چمن مصنوعی روستای «میرآباد انصاری» واقع در بخش مرکزی با مساحت ۹۰۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان افتتاح شد.
فرماندار فهرج بیان کرد: همچنین پروژه آسفالت معابر روستای میرآباد انصاری به طول ۶ هزار متر و با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید تا گامی مؤثر در جهت بهسازی محیط روستایی برداشته شود.
رهگویی، در ادامه خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از میدان ورودی روستای «رحمتآباد» با اعتبار ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از دیگر طرحهای شاخصی بود که امروز افتتاح شد.
وی در پایان همچنین به افتتاح پروژه برقرسانی در روستای «دهنو انصاری» به عنوان بخش دیگری از خدماترسانی دولت در منطقه اشاره کرد.
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