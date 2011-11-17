اهدای نذورات مردم لرستان به کمیته امداد در عید قربان 4 برابر افزایش یافت

سید حمید علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نذورات اهدایی مردم استان لرستان در عید قربان به مددجویان این نهاد بیش از چهار برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی ادامه داد: مردم نوعدوست و خیر لرستان امسال سه میلیارد و 880 میلیون ریال نذورات و هدایای خود در عید قربان را به مددجویان کمیته امداد اهدا کردند.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان یادآور شد: این در حالی است که سال گذشته همزمان با عید قربان 760 میلیون ریال نذورات مردم استان توسط مراکز کمیته امداد جمع آوری شده است.

علوی تصریح کرد: بخشی از نذورات اهدایی به صورت مستقل توسط مردم استان خریداری و به مددجویان اهدا شده و بخشی دیگر نیز توسط مراکز کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوده است.

وی افزود: نذورات مردم لرستان در میان خانواده های مددجوی کمیته امداد استان توزیع شده است.