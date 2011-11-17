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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

علوی خبر داد:

اهدای نذورات مردم لرستان به کمیته امداد در عید قربان 4 برابر افزایش یافت

اهدای نذورات مردم لرستان به کمیته امداد در عید قربان 4 برابر افزایش یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان از رشد چهار برابری اهدای نذورات مردم لرستان به کمیته امداد در عید قربان خبر داد.

سید حمید علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نذورات اهدایی مردم استان لرستان در عید قربان به مددجویان این نهاد بیش از چهار برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی ادامه داد: مردم نوعدوست و خیر لرستان امسال سه میلیارد و 880 میلیون ریال نذورات و هدایای خود در عید قربان را به مددجویان کمیته امداد اهدا کردند.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان یادآور شد: این در حالی است که سال گذشته همزمان با عید قربان 760 میلیون ریال نذورات مردم استان توسط مراکز کمیته امداد جمع آوری شده است.

علوی تصریح کرد: بخشی از نذورات اهدایی به صورت مستقل توسط مردم استان خریداری و به مددجویان اهدا شده و بخشی دیگر نیز توسط مراکز کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوده است.

وی افزود: نذورات مردم لرستان در میان خانواده های مددجوی کمیته امداد استان توزیع شده است.

کد مطلب 1462309

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