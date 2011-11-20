نمایشگاه تایپوگرافی "اسماء الحسنی" در اهواز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه شامل 100 اثر تایپوگرافی مربوط به هفتمین نمایشگاه بین المللی تایپوگرافی اسماء الحسنی که همزمان با ماه مبارک رمضان در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شده بود، است.

حجت الاسلام سید لطف الله سپهر با بیان اینکه آثار هنرمندان کشورمان و سایر کشورهای اسلامی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است، افزود: در بخش جنبی این نمایشگاه، آثاری از نقاشیهای رنگ کودکان سه تا شش سال از روز گذشته به مدت 10 روز در محل موزه هنرهای معاصر اهواز برپا شده است.



وی مدت برپایی نمایشگاه تایپو گرافی اسماء الحسنی را یک ماه اعلام و تصریح کرد: انتظار می رود همیشه شاهد افتتاح نمایشگاه هایی با موضوعات مذهبی و ائمه اطهار (ع) در استان خوزستان باشیم.



علاقمندان می توانند صبح ها از ساعت هشت و 30 دقیقه تا 12 و 30 دقیقه و بعداز ظهرها از ساعت 16 و 30 دقیقه تا 20 و 30 دقیقه شب از نمایشگاه دیدن کنند.

