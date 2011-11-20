چهار خبر کوتاه فرهنگی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشی و عکس زهره شریعتی نیا با عنوان "رنگ و بیرنگ" تا سوم آذرماه در نگارخانه استاد زنگنه مجتمع شهید آوینی همدان دایر است.

در این نمایشگاه 17 اثر نقاشی و هشت اثر عکس به نمایش در آمده است.

عکسها از مجموعه های زمستان و تنهایی و نقاشی ها در سبک آبستره و انتزاعی است که با تکنیک آکریلیک روی بوم اجرا شده اند و موضوع نقاشی ها بیشتر کمپوزیسیون است که در دسته هنرهای تزئین مدرن قرار دارد .

کسب مقام نخست فستیوال بین المللی موسیقی ارمنستان توسط گروه موسیقی چکاد

گروه موسیقی "چکاد" به سرپرستی و نوازندگی سنتور فرهاد کریمی در فستیوال بین المللی موسیقی ارمنستان در بین 22 کشور جهان مقام نخست را کسب کرد و نشان کُمیتاس را به خود اختصاص داد .

گروه چکاد با ترکیب جدید خود در کشور اکراین طی دو شب به اجرای کنسرت پرداخت که مورد استقبال علاقمندان موسیقی به ویژه موسیقی اصیل ایرانی قرار گرفت.

در این اجرا، نوین خوشنوا آواز، مهدی یوسفیان تار، آسو عبدالله بیگی کمانچه، جلال گودرزی سروش تمبک و فرهاد کریمی نوازنده سنتور و سرپرست گروه حضور داشتند .

موفقیت نمایش "با بغضی نهفته به آهستگی.." در جشنواره سراسری تئاتر ماه

نمایش "با بغضی نهفته به آهستگی..." محصولی از واحد نمایش حوزه هنری استان همدان موفق به اخذ لوح تقدیر و جایزه نقدی در بخش بازیگری در هشتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه شد .

نمایش "با بغضی نهفته به آهستگی..." در هشتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه در بخش مسابقه صحنه ای موفق به اخذ جایزه بازیگری شد و مهدی چایانی، بازیگر این نمایش لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره را دریافت کرد.

نمایش "با بغضی نهفته به آهستگی..." به نویسندگی صبا بهرامی و کارگردانی نیما بیگلریان با محوریت دفاع مقدس به صحنه رفت.

برپایی نمایشگاه نقاشی در نگارخانه نگاه نو همدان

نمایشگاهی از آثار نقاشی زهرا سیفی در نگارخانه نگاه نو همدان برپا شده است .

در این نمایشگاه 15 اثر در سبک رئالیسم و با تکنیک های رنگ روغن و پاستل ارائه شده است .

این آثار کپی برداری شده از آثار نقاشان بزرگ است و با موضوع آزاد به تصویر کشیده شده است .

نمایشگاه نقاشی زهرا سیفی تا سوم آذرماه از ساعت 9 تا 12 و 17 تا 19 در نگارخانه نگاه نو همدان میزبان بازدیدکنندگان است.