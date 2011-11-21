فراخوان نخستین یادواره هنری تجلی بصیرت در بخش تئاتر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این یادواره از 7 الی 15 دی ماه در تهران و برخی استانها برگزار می‌شود. مضامین تالیفات دانشگاهی، توجه و بهره گیری ازارزشها و باورهای مذهبی و ملی در خلق آثار، پرداختن به موضوعات اجتماعی ، سیاسی، و فرهنگی متناسب با ارزش های جامعه ایرانی، پرداختن به حماسه آفرینی‌های مردم پس از انقلاب اسلامی ایران، آثار نمایشی که تا به حال اجرای عموم نداشته اند، تاکید بربصیرت و آگاهی بخشی به مردم و میثاق ملت با ولایت از اولویت‌های انتخابی این جشنواره است.

کلیه آثار بخش‌های مختلف در 30 آذر الی 4 دی ماه بازبینی و انتخاب می‌شوند. همچنین این یادواره فاقد مرحله بازخوانی بوده و کلیه متقاضیان درصورت تکمیل و ارائه فرم شرکت در جشنواره به مرحله بازبینی راه می‌یابند. آثار کلیه متقاضیان شهرستانی ازطریق فیلم اثرمورد بازبینی قرار می‌گیرد.

متقاضیان می‌توانند فراخوان جشنواره در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری مشاهد کنند یا به آدرس خیابان استاد نجات الهی، کوچه سلمان پاک، پلاک 9 ، طبقه سوم، خانه تئاتر دانشگاهی ایران، نمابر: 88895474، تلفن: 8895474- 4-88896793 مراجعه کنند.

- پیام جواد جباری مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت به دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت پیام داد. متن پیام به این شرح است:



امروز در شرایطی دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت را برگزار می‎کنیم که به برکت انفاس قدسی حضرت امام (ره) و ایثارگری‎ها و فداکاری‎های شهدا و جانبازان و خانوادۀ معظم آنان و رهبری‎های حکیمانۀ مقام معظم رهبری شاهد به ثمر رسیدن این فداکاری‎ها و ایثارگری‎ها در جای جای کره ارض هستیم، هر چند دشمنان انقلاب اسلامی بیش از سه دهه تمامی سعی خود را صرف توطئه و شکست انقلاب کردند.

لکن اراده الهی همانگونه که وعده قرآن است غلبۀ مظلومین و مستضعفین بر مستکبرین و ظالمین در حال تحقق است، و ان شاءالله با ظهور مولایمان حضرت حجت "ارواحناله الفداه" کامل خواهد شد. به حق مقاومت مردم ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی در برابر قدرت‎های استکباری و استبدادی از جلوه‎های بارز و ستودنی از خود گذشتگی، فنای فی الله، فنا در راه آرمان‎های ملکوتی و احقاق حقوق حقه یک ملت است که نه تنها برگ زرینی به تاریخ غرورآفرین این مرز و بوم افزود، بلکه فخر و مباهات جهانیان به باورهای معنوی و الهی ملتی را رقم زد که در طول سی سال گذشته به الگو و سمبل مقاومت در جهان مبدل شده است.

هنر مقاومت، هنر مبارزه با طاغوت، هنر بیداری انسان‎ها، هنر بیزاری از مستکبرین و هنر حماسه و ایثار است. و رسالت هنرمندان متعهد و دردمند در رسوایی صاحبان زر و زور و تزویر و ترویج فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر هجمه‎های فرهنگی بیش از دیگران است.

جشنواره دوم بستری را فراهم کرد تا هنرمندان حوزه تجسمی بیان برخواسته ازعمق وجود خویش را در قالبی از آثار هنری خلاقانه و تأثیر گذار ارائه کنند، لذا می‎توان ادعا کرد این جشنواره یک گام به پیش است و این یعنی پیشرفت وامید به آینده‎ای پر ثمر و متعالی و این حاصل تلاش عزیزان ستاد برگزاری، دبیرکل و دبیران بخش‎های هشتگانه و هیئت داوران و کلیه همکاران گرامی جشنواره و مدیرعامل انجمن انقلاب و دفاع مقدس است.