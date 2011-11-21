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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

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فراخوان نخستین یادواره هنری تجلی بصیرت در بخش تئاتر منتشر شد

فراخوان نخستین یادواره هنری تجلی بصیرت در بخش تئاتر منتشر شد

فراخوان نخستین یادواره هنری تجلی بصیرت در بخش تئاتر در پنج قسمت مسابقه نمایش های صحنه‌ای، مسابقه نمایش های خیابانی و میدانی، مسابقه نمایش های رادیویی، مسابقه نمایشنامه نویسی، نمایشنامه خوانی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این یادواره از 7 الی 15 دی ماه در تهران و برخی استانها برگزار می‌شود. مضامین تالیفات دانشگاهی، توجه و بهره گیری ازارزشها و باورهای مذهبی و ملی در خلق آثار، پرداختن به موضوعات اجتماعی ، سیاسی، و فرهنگی متناسب با ارزش های جامعه ایرانی، پرداختن به حماسه آفرینی‌های مردم پس از انقلاب اسلامی ایران، آثار نمایشی که تا به حال اجرای عموم نداشته اند، تاکید بربصیرت و آگاهی بخشی به مردم و میثاق ملت با ولایت از اولویت‌های انتخابی این جشنواره است.

کلیه آثار بخش‌های مختلف در  30 آذر الی 4 دی ماه بازبینی و انتخاب می‌شوند. همچنین این یادواره فاقد مرحله بازخوانی بوده و کلیه متقاضیان درصورت تکمیل و ارائه فرم شرکت در جشنواره به مرحله بازبینی راه می‌یابند. آثار کلیه متقاضیان شهرستانی ازطریق فیلم اثرمورد بازبینی قرار می‌گیرد.

متقاضیان می‌توانند فراخوان جشنواره در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری مشاهد کنند یا به آدرس خیابان استاد نجات الهی، کوچه سلمان پاک، پلاک 9 ، طبقه سوم، خانه تئاتر دانشگاهی ایران، نمابر: 88895474، تلفن: 8895474- 4-88896793 مراجعه کنند. 

- پیام جواد جباری مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت به دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت پیام داد. متن پیام به این شرح است:
 
امروز در شرایطی دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت را برگزار می‎کنیم که به برکت انفاس قدسی حضرت امام (ره) و ایثارگری‎ها و فداکاری‎های شهدا و جانبازان و خانوادۀ معظم آنان و رهبری‎های حکیمانۀ مقام معظم رهبری شاهد به ثمر رسیدن این فداکاری‎ها و ایثارگری‎ها در جای جای کره ارض هستیم، هر چند دشمنان انقلاب اسلامی بیش از سه دهه تمامی سعی خود را صرف توطئه و شکست انقلاب کردند.

لکن اراده الهی همانگونه که وعده قرآن است غلبۀ مظلومین و مستضعفین بر مستکبرین و ظالمین در حال تحقق است، و ان شاءالله با ظهور مولایمان حضرت حجت "ارواحناله الفداه" کامل خواهد شد. به حق مقاومت مردم ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی در برابر قدرت‎های استکباری و استبدادی از جلوه‎های بارز و ستودنی از خود گذشتگی، فنای فی الله، فنا در راه آرمان‎های ملکوتی و احقاق حقوق حقه یک ملت است که نه تنها برگ زرینی به تاریخ غرورآفرین این مرز و بوم افزود، بلکه فخر و مباهات جهانیان به باورهای معنوی و الهی ملتی را رقم زد که در طول سی سال گذشته به الگو و سمبل مقاومت در جهان مبدل شده است.

هنر مقاومت، هنر مبارزه با طاغوت، هنر بیداری انسان‎ها، هنر بیزاری از مستکبرین و هنر حماسه و ایثار است. و رسالت هنرمندان متعهد و دردمند در رسوایی صاحبان زر و زور و تزویر و ترویج فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر هجمه‎های فرهنگی بیش از دیگران است.

جشنواره دوم بستری را فراهم کرد تا هنرمندان حوزه تجسمی بیان برخواسته ازعمق وجود خویش را در قالبی از آثار هنری خلاقانه و تأثیر گذار ارائه کنند، لذا می‎توان ادعا کرد این جشنواره یک گام به پیش است و این یعنی پیشرفت وامید به آینده‎ای پر ثمر و متعالی و این حاصل تلاش عزیزان ستاد برگزاری، دبیرکل و دبیران بخش‎های هشتگانه و هیئت داوران و کلیه همکاران گرامی جشنواره و مدیرعامل انجمن انقلاب و دفاع مقدس است. 

کد مطلب 1465255

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