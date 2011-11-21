تجمع ده هزار نفری هیئتهای مذهبی در حرم رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی ظهر دوشنبه در نشست خبری تشریح برنامه های تبلیغات اسلامی استان در ماه محرم و صفر اظهار کرد: این تجمع شب اول محرم در رواق امام خمینی حرم رضوی برگزار می شود که با سخنرانی امام جمعه موقت تهران آیت الله خاتمی و قرائت میثاق نامه هیئات مذهبی استان با امام رضا (ع) از جمله برنامه های پیش بینی شده در این مراسم است.

بستن میثاق نامه میان هیئت های مذهبی درایام ماه محرم

حجت الاسلام مرویان در خصوص بستن میثاق نامه هیئت های مذهبی گفت: مطابق این میثاق نامه هیئت ها موظفند روحانی محوری و محتوا محوری را گسترش دهند و معرفت و فرهنگ عاشورایی و مقابله با خرافه دینی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی ادامه داد: همچنین در این میثاق نامه پشتیبانی از آرمان های نظام اسلامی و انجام عزاداری بدون مزاحمت برای آحاد جامعه آمده است.

وی با بیان اینکه این اداره کل در ایام محرم برنامه های گسترده ای را اجرا می کند، تصریح کرد: گردهمایی مبلغان تحت عنوان همایش طلایه داران هدایت در مشهد و چهار شهرستان اجرا می شود.

اعزام 1200 مبلغ در آستانه ماه محرم به شهرستان ها

وی بیان کرد: 12 هزار مبلغ در آستانه ماه محرم به روستاها و شهرستان های استان اعزام می شوند و12 روز در دهه اول محرم فعالیت های تبلیغی را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه تلاش شده تا به استان های یزد، کرمان خراسان شمالی و جنوبی نیز مبلغ معرفی شود، عنوان کرد: از میان هزار و 200 نفر مبلغ نزدیک به 460 نفر را مبلغات تشکیل می دهند و از این میزان 100 نفر دانش آموخته حوزوی به مشهد، 60 نفر به شهرستان ه او 300 نفر به روستاها اعزام می شوند.

20 درصد مبلغات در خراسان رضوی بانوان هستند

حجت الاسلام مرویان ادامه داد: هزار و 350 مبلغ دیگر نیز از استان های دیگر به دلیل پهناور بودن به خراسان رضوی می آیند و سازمان تبلیغات استان اقدامات پشتیبانی را دراین زمینه انجام می دهد.

وی با بیان این مطلب که بخش زیادی از فعالیت های محرم و صفر به مجالس بانوان اختصاص دارد، تاکید کرد: 20 درصد مبلغات را در استان بانوان تشکیل می دهند و در این زمینه نیازمند ترویج صحیح فرهنگ عاشورا و پاک سازی مجالس عزاداری خانم ها از خرده فرهنگ های متفاوت با دین هستیم.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی با بیان اینکه انجام فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی در خصوص عزاداری صحیح بانوان صورت گرفته، گفت: با آموزش و نظارت بر فعالیت کسانی که تحت عنوان مبلغان سنتی فعالیت می کنند تلاش کرده ایم تا در راستا تصحیح فرهنگ عزا و عزاداری و انتقال صحیح ادبیات سیدالشهداء گام های محکمی را برداریم.

وی در خصوص برنامه های اداره کل سازمان تبلیغات در ایام محرم افزود: تفسیر و تدوین موضوعات قرآن کریم، اقامه نماز، بیان سیره اهل بیت و برقراری ارتباط فرهنگی روحانیون با دانش آموزان و پاسخ گویی به شبهات و روشن کردن فرهنگ وعاشورا بخشی از برنامه هایی است که توسط مبلغان در ایام ماه محرم صورت می پذیرد.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: بصیرت افزایی، ایجاد گفتمان دینی و سخنرانی در خصوص بیداری اسلامی، بیان مواضع نظام و بیان نقش مشارکت حداکثری مردم در آستانه برگزاری انتخابات بخش دیگری از برنامه هایی است که در این ماه انجام می شود.

وی ادامه داد: تبیین فرهنگ عاشورایی و مقابله با خرافه سازی در دین، گردهمایی 24 هیئت مذهبی و برگزاری همایش مداحان در کل استان از دیگر برنامه های این ایام است.

مرویان حسینی با بیان این مطلب که دراستان دو هزار مداح فعالیت می کنند، اظهار کرد: در ایام محرم صمیمت و هم افزایی شبکه اجتماعی کانون مداحان در خراسان رضوی در جهت گسترش فرهنگ اهل بیت پررنگ تر می شود.

وی افزود: فعالیت های فنی و تخصصی در حوزه صوت و صدا، بیان روایات مستند و صحیح و روز آمد کردن پیام عاشورا از جمله فعالیت هایی است که مداحان خراسان در ایام محرم انجام می دهند.

قمه زنی آسیب دینی و فرهنگی را به دنبال دارد

حجت الاسلام مرویان با بیان اینکه در مواضع مقام معظم رهبری و مراجع اعظام قمه زنی با شفافیت منع شده است، تاکید کرد: امروز رسانه های بیگانه در راستای مقابله با فرهنگ دین اسلام برآمده اند و سعی می کنند با بزرگ نمایی و سوء استفاده سید الشهداء و اسلام را نابود کنند.

مرویان حسینی ادامه داد: مسئولین هیئت های مذهبی باید فرهنگ عاشورایی را به شکل صحیح ترویج کنند و با جلوگیری از قمه زنی که آسیب دینی و فرهنگی را به دنبال دارد، چهره اسلام را درخشان و سرافراز نشان دهند.

بودجه فرهنگی تبلیغات 1.8 میلیارد تومان است

مرویان حسینی درخصوص اعتبارات و بودجه فرهنگی این سازمان بیان کرد: یک میلیارد و 800 میلیون تومان بودجه شاخص ارتقاء فرهنگی به سازمان تبلیغات اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: برگزاری کارگاه های آموزشی فرهنگ زیارت به روستائیان که در این مورد 60 هزار نفر پشتیبانی می شوند، مقابله با خرافه زدایی از فرهنگ زیارت که در این زمینه 500 دوره برگزار می شود بخشی از سرفصل های بودجه را در بر می گیرد.

وی ادامه داد: برگزاری خدمات فرهنگی به زائرین و اجرای کارگاه های آموزشی درخصوص آداب زیارت بخش دیگری از سرفصل ها را شامل می شود.

وی تاکید کرد: تربیت مبلغ متخصص و مدیریت رفتارهای فرهنگی خارج از استان از برنامه هایی است که به صورت ملی در این سرفصل گنجانده شده است.

خانه عالم در روستاهای پر جمعیت احداث می شود

وی با اشاره به اینکه این بودجه درفعالیت های محوری و گوناگونی استفاده می شود، افزود: حدود یک میلیارد تومان از بودجه فرهنگی به ساخت خانه عالم در روستاهای پرجمعیت اختصاص داده شده است.

مرویان حسینی با بیان اینکه هدایت و حمایت فعالیت های فرهنگی و مذهبی از جمله سرفصل های جدی سازمان است، گفت: تدوین و سیر پژوهشی و مطالعاتی فرهنگ کتاب و کتابخوانی در هیئت های مذهبی، برگزاری مطالعه در جهت توسعه فرهنگ دینی، شبستان معرفت و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در هیئات مذهبی بخشی از طرح ها و برنامه هایی است که در زمینه فرهنگی و مذهبی انجام می شود.

حجت الاسلام مرویان ادامه داد: تربیت مبلغ و متخصص در عرصه های عرفان اسلامی، مقابله با آسیب های عرفان کاذب، فرق و مذاهب، حوزه کودک و نوجوان، عرصه فرهنگ دینی و زیارت و تربیت نیروهایی در عرصه دانش آموزی از برنامه های این بودجه است.

وی با بیان اینکه حمایت از اجرای فعالیت های فرهنگی بخش دیگری از سرفصل های بودجه است، افزود: شکل گیری 400 هسته فرهنگی جوان که عمدتا دختران هستند در زمینه پرکردن اوقات فراغت از دیگر سرفصل های فرهنگی است.

وی در خصوص حمایت از محصولات فرهنگی بیان کرد: در بسیاری از زمینه ها به ویژه در ماه محرم محصولات فرهنگی کم است و باید کتاب، نرم افزارو تولیدات مناسبی را در خصوص مقابله با جنگ نرم و فرهنگ سازی داشته باشیم.