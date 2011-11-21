به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حمیدی انارکی گفت: رسالت اصلی هفتمین کنفرانس مهندسی معدن، مشارکت هرچه بیشتر بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق نشر و ترویج دانایی و روحیه تحقیق، تبادل تجربیات علمی و تحقیقاتی و بهره‌مندی از نظرهای راهبردی صاحبنظران و پژوهشگران عرصه های مختلف مهندسی معدن است.

دبیرخانه معدن افزود: اکتشاف و استخراج منابع و فرآوری مواد معدنی، مکانیک سنگ، ژئوتکنیک و مباحث مربوط به سدسازی و تونل‌سازی، محیط‌ زیست و اکتشاف نفت عمده محورهای این کنفرانس سه روزه را تشکیل می دهد.

وی تصریح کرد: استادان، دانشجویان، محققان و متخصصان رشته های مهندسی معدن، مهندسی نفت، مهندسی متالورژی، محیط زیست و شرکت های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی و نیز نهادها و انجمن های علمی تحقیقاتی فعال در این بخش مخاطبان این کنفرانس را تشکیل می‌دهند.

حمیدی انارکی ارتباط مستحکم دانشجویان، متخصصان و پیشکسوتان معدن کشور را یک نیاز اساسی به منظور تربیت نیروی کار آمد و همچنین توسعه پایدار و مبتنی بر دانش نوین معادن و صنایع معدنی دانست و افزود: خانه معدن ایران با چنین نگرشی تلاش کرده تا در کنار دانشگاه تهران به برگزاری هر چه بهتر این کنفرانس کمک کند تا آن را به یک رویداد مهم معدنی در سال 90، تبدیل کند.

وی اظهار داشت: کنفرانس های دانشجویی محملی است تا دانشجویان و معدن کاران در یک نشست و در کنار یکدیگر جمع شوند که طی آن ضمن افزایش آگاهی، مجموعه خانواده معدن ایران از مشکلات روز جامعه معدنی و مشکلات قشر دانشگاهی آگاهی پیدا کنند. این کنفرانس همچنین زمینه ای را فراهم می آورد تا دانشجویان نیز مشکلات بخش معدن کشور را بخوبی شناخته و بتوانند خود را برای رویارویی با آن آماده کنند.