به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی از آماده بهرهبرداری شدن ۳۱ پروژه آب و فاضلاب در ۲۰ شهرستان استان همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: این طرحها با اعتباری بالغ بر ۴ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال اجرا شده و زمینه ارتقای زیرساختهای خدماترسانی در ۱۸ شهر و ۸۳ روستا را فراهم است.
وی با اشاره به محورهای اصلی این پروژهها ادامه توسعه زیرساختهای تأمین و توزیع آب شرب، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی، تقویت تأسیسات آبرسانی و حرکت به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در تأسیسات فاضلاب، از مهمترین محورهای طرحهایی است که در هفته دولت امسال وارد مدار بهرهبرداری میشوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس افزود: در بخش آب، ۱۲۶ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع توسعه یا اصلاح شده و با احداث هفت باب مخزن بتنی با مجموع ظرفیت یکهزار و ۳۵۵ مترمکعب، ظرفیت ذخیرهسازی و پایداری شبکه در مناطق هدف افزایش یافته است.
شبانی ادامه داد: برای تقویت منابع تأمین آب نیز ۱۲ حلقه چاه حفر و ۱۳ حلقه چاه تجهیز شده و با احداث چهار باب ایستگاه پمپاژ و اجرای ۶.۵ کیلومتر برقرسانی، بخشی از نیازهای زیرساختی شبکههای آبرسانی این مناطق تأمین شده است.
وی اعتبار اجرای پروژههای بخش آب را ۴ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این طرحها در مجموع برای ۳۰ هزار و ۹۲۰ خانوار ظرفیت بهرهمندی ایجاد میکنند و با بهرهبرداری از آنها، بخشی از زیرساختهای آبرسانی شهرها و روستاهای هدف تقویت خواهد شد.
مدیرعامل آبفا فارس در تشریح پروژه شاخص بخش فاضلاب نیز گفت: نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی در تصفیهخانه فاضلاب شهر نیریز احداث شده که برای اجرای آن ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و جمعیتی معادل ۱۳ هزار و ۲۰۰ خانوار از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
شبانی با تأکید بر اهمیت توسعه انرژیهای پاک در تأسیسات آب و فاضلاب اظهار کرد: استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی در تأسیسات فاضلاب، علاوه بر تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز این مجموعهها، گامی در مسیر افزایش بهرهوری، مدیریت هزینههای انرژی و حرکت صنعت آب و فاضلاب به سمت استفاده بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر است.
وی با بیان اینکه اجرای این طرحها در نقاط مختلف استان، رویکرد آبفا فارس در توسعه متوازن زیرساختها را نشان میدهد، گفت: ۲۰ شهرستان، ۱۸ شهر و ۸۳ روستای فارس در گستره اجرای پروژههای آماده بهرهبرداری هفته دولت قرار دارند و مجموع اعتبار هزینهشده برای این طرحها به ۴ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال میرسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس افزود: مجموعه پروژههای آب و فاضلاب هفته دولت صرفاً مجموعهای از طرحهای عمرانی نیست، بلکه بخشی از برنامه شرکت آبفا فارس برای افزایش تابآوری شبکهها، تقویت زیرساختهای تأمین و توزیع آب، بهبود خدماترسانی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در استان است.
وی خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این پروژهها، ظرفیتهای جدیدی در بخشهای مختلف آب و فاضلاب ایجاد میشود و شرکت آبفا فارس تلاش دارد با اولویتبندی طرحها و تمرکز منابع بر پروژههای اثرگذار، روند توسعه و نوسازی زیرساختهای این بخش را با جدیت دنبال کند.
شبانی گفت: هفته دولت فرصتی برای ارائه بخشی از دستاوردهای خدمترسانی و عمرانی دولت در حوزه آب و فاضلاب فارس است و ۳۱ پروژهای که در این ایام به بهرهبرداری میرسند، بخشی از اقدامات انجامشده برای ارتقای سطح خدمات و تقویت زیرساختهای حیاتی آب و فاضلاب در استان به شمار میروند.
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