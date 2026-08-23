به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر، فرماندار ویژه شهرستان میناب، یکشنبه در تشریح جزئیات برنامههای هفته دولت در این شهرستان اظهار کرد: در آستانه هفته دولت سال ۱۴۰۵، ۶۳ پروژه عمرانی و سرمایهگذاری با اعتباری بالغ بر ۲۶ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال (معادل ۲ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان) آماده افتتاح، بهرهبرداری و کلنگزنی است.
رادمهر با بیان اینکه پروژههای امسال در دو بخش «افتتاح» و «کلنگزنی» دستهبندی شدهاند، افزود: از مجموع این طرحها، پروژههای قابل افتتاح و بهرهبرداری با اعتباری بالغ بر ۲۲ هزار و ۹۰ میلیارد ریال تکمیل شدهاند و ۸ پروژه نیز با اعتبار ۴ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
فرماندار ویژه میناب با اشاره به برنامهریزی صورتگرفته برای توزیع متوازن خدمات در سطح بخشهای تابعه، تصریح کرد: ۱۹ پروژه در بخش مرکزی با اعتبار ۸ هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال، ۱۸ پروژه در بخش توکهور با اعتبار ۷ هزار و ۷۳ میلیارد ریال، ۷ پروژه در بخش کریان با اعتبار ۵۶۶ میلیارد ریال، ۸ پروژه در بخش بندزرک با اعتبار ۹ هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال، ۵ پروژه در بخش تیاب با اعتبار ۵۱۴ میلیارد ریال و ۶ پروژه در بخش سندرک با اعتبار ۵۱۰ میلیارد ریال در این ایام به بهرهبرداری میرسند.
وی افزود: این پروژهها در حوزههای متنوعی از جمله توسعه و خدمات روستایی و عشایری، خدمات شهری، منابع طبیعی، بهداشت و درمان، نوسازی مدارس، راه و شهرسازی، راهداری، انرژی و ورزش و جوانان تعریف شدهاند.
رادمهر با تأکید بر اولویتبندی طرحهای زیرساختی، گفت: در میان حوزههای مختلف، پروژههای بخش انرژی با اعتبار ۱۰ هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال و طرحهای توسعه زیرساخت در حوزه راه و شهرسازی و راهداری با اعتبار ۷ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال، از مهمترین بخشهای پروژههای هفته دولت شهرستان میناب به شمار میروند.
وی همچنین از تمرکز بر بخش خصوصی خبر داد و افزود: در حوزه اقتصادی، ۲ پروژه سرمایهگذاری، تولیدی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال در هفته دولت مورد بهرهبرداری یا آغاز عملیات اجرایی قرار خواهند گرفت.
فرماندار ویژه میناب در پایان به پروژههای شاخص این هفته اشاره کرد و گفت: احداث نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی بندزرک، افتتاح زمین چمن مصنوعی بزرگ زهوکی و احداث مرغداری ۲۰ هزار قطعهای، از جمله طرحهای کلیدی است که اجرای آنها گامی بلند در مسیر توسعه زیرساختها، تقویت خدمات عمومی، ایجاد اشتغال، حمایت از تولید و سرمایهگذاری و ارتقای شاخصهای عمرانی و اقتصادی شهرستان میناب خواهد بود.
میناب - فرماندار میناب گفت: همزمان با فرارسیدن هفته دولت سال ۱۴۰۵، ۶۳ پروژه عمرانی و سرمایهگذاری در شهرستان میناب افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر، فرماندار ویژه شهرستان میناب، یکشنبه در تشریح جزئیات برنامههای هفته دولت در این شهرستان اظهار کرد: در آستانه هفته دولت سال ۱۴۰۵، ۶۳ پروژه عمرانی و سرمایهگذاری با اعتباری بالغ بر ۲۶ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال (معادل ۲ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان) آماده افتتاح، بهرهبرداری و کلنگزنی است.
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