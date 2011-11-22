فضای امنی برای دشمنان وجود ندارد/ پدافند هوایی خط دفاع از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ ستاد فرزاد اسماعیلی در حاشیه بازدید از منطقه عملیاتی رزمایش ثامن الحجج (ع) در قرارگاه پدافند هوایی شمال شرق کشور در مشهد و در جمع خبرنگاران با بیان این که پیام ایران برای کشور های دوست نیز پیام صلح و دوستی است، افزود: دکترین ما دکترین دفاعی بوده و در برابر متخاصمان و دشمنان ایران اسلامی تا آخرین نفس ایستاده ایم.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) تصریح کرد: فضای ایران را برای هر دشمنی که به خواهد حمله کند به جهنم تبدیل می کنیم.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش ثامن الحجج (ع) در منطقه شمال و شمال شرق کشور توضیح داد: این رزمایش در نوع خود رزمایشی بی نظیر به حساب می آمد.

اسماعیلی با عذر خواهی از ملت ایران به دلیل تصویری نشدن مراحل این تمرین رزمی عنوان کرد: این رزمایش شامل تمرین های پدافند هوایی و بر اساس تهدید های روز دنیا تدارک و برنامه ریزی شده بود.

وی تاکید کرد: در همین راستا این عملیات باید برای حفاظت بیشتر از چشم دشمن پنهان باقی می ماند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) به سخنان رهبر معظم انقلاب در رابطه با پدافند هوایی اشاره کرد و متذکر شد: ایشان پدافند هوایی را خط مقدم دفاع در برابر حملات نظامی دشمنان معرفی کرده اند.

وی با بیان این که رزمایش ثامن الحجج (ع) در 15 سال اخیر به عنوان بزرگترین حرکت نظامی در گستره سامانه پدافند هوایی با مشارکت نیروهای جان بر کف ارتش، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین بوده است، ابراز داشت: این رزمایش در مساحتی بیش از 800 هزار کیلومتر از منطقه شمال و شمال شرق کشور به صورت بسیار با شکوه برگزار شد.

وی با بیان این مطلب که علت عدم تصویری نکردن اخبار همایش در حقیقت انجام تمرینات عمده پدافند هوایی بوده، گفت: این رزمایش به شکل لایه های پنهان، سیال و چابک برابر با تهدیدات نوین روز دنیا انجام شد که می بایست از چشم دمشن محبوس می ماند.

وی بیان کرد: در این رزمایش انواع سامانه های راداری متحرک و بومی که مقابله با انواع جنگ الکترونیکی را داشتند شرکت دادیم و همچنین انواع شنود تاکتیکی و دیده بانی سیار و ثابت را نیز در منطقه استفاده کردیم.

امیر اسماعیلی افزود: انسجام و همبستگی سامانه های پدافند هوایی و یگان های شرکت کننده از نیروی هوایی ارتش و پدافند هوایی سپاه و سامانه های دیده بانی بسیج که با هدایت فرماندهی یکپارچه و منسجم و بدون وقفه قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلام از دستاورد عظیم این رزمایش بود.

اسماعیلی اعلام کرد: در همین راستا در این رزمایش از انواع سامانه های متحرک و بومی ، سامانه های شنود تاکتیکی و سامانه های سیار و ثابت استفاده شد.

رزمایش ثامن الحجج (ع) عصر امروز با تحقق تمام اهداف از پیش تعیین شده و عملکرد موفق نیروی انسانی، سامانه های پدافند بومی و تجهیزات به کار خود پایان داد.