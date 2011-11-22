ایجاد 36 هزار فرصت شغلی در کردستان/ تعاونی های فراگیر تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسدی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: ایجاد اشتغال در زمینه ها و حوزه های مختلف در تمام کشور بحثی مهم و اساسی در رشد توسعه استان ها است و به همین دلیل از ابتدای سال جاری تاکنون 36 هزار و 312 فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه از دو و نیم میلیون فرصت ایجاد شده شغلی در کشور 50 هزار و 200 فرصت شغل مربوط به استان کردستان است، اظهار داشت: استان کردستان بهترین شرایط در پرداخت تسهیلات و یارانه تسهیلاتی برای جذب سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال را دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان فرصت های ثبت شده شغلی توسط سامانه رصد را در توسعه استان موثر دانست و اظهار داشت: دستگاهای اجرای فرصت های شغلی را به تفکیک زمینه های ایجاد شده و در قالب طرح های بهینه برای ثبت در سامانه استانی ارائه دادند.

اسدی افزود: سطح دانش مردم استان کردستان بالا رفته و نیاز به مهارت آموزی و متناسب کردن زمینه های مهارتی با اشتغال های ایجاد شده در جامعه در حال توسعه لازم است و باید برنامه ریزی بهتری در این حوزه مورد توجه مسئولان و متولیان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه مهارت آموزی در جامعه باید تقویت شود، گفت: تبدیل دانشگاها به مراکز مهارت آموزی و ایجاد زمینه تشکیل کلاس های کارآفرینی زمینه برای ایجاد فرصت های شغلی را تقویت و در مسیر درست اجرای شدن هدایت می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان کل تسهیلات منظور شده در اجرای طرح بنگاهای زود بازده را هزار و 400 میلیارد تومان دانست و گفت: از این تعدا تنها 550 میلیارد تومان تسهیلات در استان کردستان جذب شده که این رقم شامل اجرایی شدن سی درصد در کل سهمیه استان کردستان است.

اسدی با اشاره به جمعیت جوان و فعال لزوم برنامه ریزی مناسب برای ورود این قشر به بازار کار گفت: نرخ بیکاری و عدم تناسب مهارت و دانش افراد با اشتغال های ایجاد شده دلیل افزایش تعداد بیکاران و معضل در حوزه اشتغال است.

وی مشکلات در حوزه اشتغال را آشکار دانست و اعلام کرد: استفاده از پتانسیل نیروی کار در استان کردستان و تلاش برای تقویت و جمایت از فعالیت های شکل گرفته در بخش تعاون و همچنین واحدهای مشکل دار یک نیاز لازم و ضروری برای استان کردستان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان اعلام کرد: مقاومت سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات، ضعف کارشناسی در استان، عدم جذب موفق سرمایه گذار استانی، نبود سند چشم انداز مشخص و دقیق موجب کاهش اشتغالزایی در استان کردستان شده است.

اسدی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات باید با اولویت بندی و در قالب طرح های تعاونی باشد، افزود: ایجاد تعاونی فراگیر و ملی و ورود بخش تعاون در تمام حوزه ها راندمان کاری در ایجاد فرصت های شغلی را افزایش می دهد.

وی با اشاره به اینکه اولویت کار تعاون هم توسعه بخش اقتصادی توسط مدیران است، گفت: در حال حاضر برنامه ریزی برای واگذاری 25 درصد اقتصاد به حوزه تعاون صورت گرفته است و قرار گرفتن تمام بدنه در قالب تعاون علاوه بر ساماندهی تمام اقشار سود و نفع را بین سرمایه گذاران به صورت مساوی تقسیم می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اعلام کرد: هدف‌ گذاری برای ایجاد اشتغال پایدار در قالب برنامه پنجم توسعه صورت گرفته و در این راستا ضمن بررسی نیازهای استان کردستان در بخش سرمایه ‌گذاری، ظرفیت‌ های استان نیز شناسایی و زمینه برای بهره برداری از این ظرفت ها فراهم شده است.

وی در پایان افزود: نظارت جدی رسانه ها بر فرصت های شغلی ایجاد شده در استان لازم است و پیشنهاد می شود که بازدید رسانه ای با عنوان "اعتبار سنجی اشتغال در سطح استان به همراه خبرنگاران" انجام شود و خبرنگاران با بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی بر میزان فرصت های شغلی ایجاد شده در استان نظارت کنند.