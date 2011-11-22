به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به این شرح است:

ملت آگاه و شجاع ایران

بسیج مستضعفان به فرمان نورانی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی تاسیس یافت تا میقاتی برای پابرهنگان و تربیت یافتگان اسلام ناب محمدی (ص)باشد.

بسیج با پیروزی انقلاب یک نهال نوپا بود، اما امروز شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری شده است که شکوفه های بهاری آن را در بیداری اسلامی جهان اسلام به درستی می توان به تماشا نشست.

بسیج مدرسه پاکان بی نام و نشانی است که تنها خدا را اراده کردند و در حمایت و نصرت ولی خدا از بذل جان و مال و آبرو دریغ ندارند.

بسیج نماد ایثار و اخلاص و فداکاری و عشق به اسلام و یکی از برکات الهی نظام همانا تشکیل بسیج مستضعفان می باشد. امام خمینی (ره) در آغاز شکل گیری بسیج فرمودند، امیدوارم بسیج روزی الگوی تمام مستضعفین جهان و ملتهای جهان شود. امروز این آرزوی امام (ره) تحقق یافته است و مسلمانان آزاده و پاکباخته با تاسی به فرهنگ بسیج در میادین نبرد با استبداد داخلی و استعمار خارجی در جوامع خود کاری کارستان کرده اند و مسیر تاریخ اسلام و جهان را به سمت ظهور حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه هدایت نمودند.

امروز به حمد الله روحیه بسیجی در همه عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری نمود دارد و این نشان می دهد راهی که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی برای سعادت ملت بزرگ ایران ارائه نمودند به درستی طی می شود.

امروز بسیج مستضعفان به عنوان بازوی ستبر انقلاب در کنار سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی و سایر نیروهای مسلح از پایه های محکم امنیت و آرامش نظام و انقلاب است. امنیتی که پشتوانه اصلی آن مردم و در پیشاپیش آن بسیجیان جان بر کف انقلاب است.

آمریکا و غرب با بیداری اسلامی در منطقه و نیز اوج گیری جنبش ضد سرمایه داری در جوامع خود به پریشان گویی افتاده اند و هر از چندی خشم و نگرانی خود را از قدرت یابی سپاه و بسیج مستضعفان اعلام می کنند. ما از زبان ملت و از زبان شهید مظلوم انقلاب شهید آیت الله بهشتی به دشمنان اسلام به ویژه آمریکا می گوییم؛ " از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر".

اینجانب به نمایندگی از خبرگان ملت هفته بسیج مستضعفان رابه ملت ایران و بسیجیان پاک و بی ادعا تبریک می گویم و شهادت دانشمند برجسته و پارسا سردار حسن مقدم و دیگر شهدای غدیر سپاه پاسداران را به محضر فرمانده کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای و دیگر همرزمان این سردار شهید سپاه و خانواده های گرانقدرشان تسلیت عرض می نمایم.