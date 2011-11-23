سیدحبیب‌الله لزگی نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این مجموعه 12 جلد خواهد داشت که در حال حاضر مدتی است ترجمه آن را برای انتشارات ذکر که بخش کودک آن با نام قاصدک معروف است،‌ شروع کرده‌ام. کتاب‌های این مجموعه یک ژانر جدید برای نوجوانان دارند و آن کمدی ترسناک است.

وی افزود: تا به حال کتابی با این ژانر در کشور منتشر نشده و از این حیث کتاب‌های این مجموعه، برای مخاطب کاملا تازگی دارند. تا به حال 4 کتاب از این مجموعه را ترجمه کرده‌ام که تا پایان ترجمه 8 جلد دیگر خیلی راه دارم. جلد اول هم به ارشاد رفته و مجوز گرفته است.

لزگی گفت: این مجموعه را تامی دن باوند نویسنده انگلیسی نوشته است که 3 نوجوان که معمولی نیستند، قهرمان داستان‌های این 12 کتاب هستند. این نوجوان‌ها به دلایلی به خیابان وحشت برده می‌شوند که انگار کشور دیگری است.

این نویسنده درباره آثار دیگرش گفت: کتاب «راز ماموریت» چندی پیش توسط بخش قاصدک انتشارات ذکر منتشر شد و «راز اژدها» زیر چاپ است. هر دو، کتاب مک لرن نویسنده آمریکایی هستند و برای گروه سنی نوجوان نوشته شده‌اند.